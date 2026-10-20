İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

İstanbul'un 39 ilçesi, yalnızca konumları ve nüfus yoğunluklarıyla değil, sakinlerinin nüfusa kayıtlı oldukları illerle de dikkat çekiyor. TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri bu dağılımı incelemek için temel kaynaklardan biri olurken, belediyelerin açık veri platformları da ilçelere ilişkin ayrıntılı bilgiler sunuyor.