Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:52

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

Türkiye'nin dört bir yanından göç alan İstanbul, farklı şehirlerden gelen milyonlarca kişinin bir arada yaşadığı bir metropol. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'dan Marmara'ya kadar pek çok bölgenin izlerini taşıyan kentte, ilçelerin nüfus yapıları da birbirinden ayrılıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ALEYNA BİLGETEKİN
  • ABONE OL
İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

İstanbul'un 39 ilçesi, yalnızca konumları ve nüfus yoğunluklarıyla değil, sakinlerinin nüfusa kayıtlı oldukları illerle de dikkat çekiyor. TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri bu dağılımı incelemek için temel kaynaklardan biri olurken, belediyelerin açık veri platformları da ilçelere ilişkin ayrıntılı bilgiler sunuyor.

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

AVCILAR

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BAĞCILAR

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BAHÇELİEVLER

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BAKIRKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BAŞAKŞEHİR

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BAYRAMPAŞA

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BEŞİKTAŞ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BEYLİKDÜZÜ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BEYOĞLU

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

BÜYÜKÇEKMECE

En çok hangi ilden vatandaş var: Ardahan

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

ÇATALCA

En çok hangi ilden vatandaş var: Gaziantep

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

ESENLER

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

ESENYURT

En çok hangi ilden vatandaş var: Van

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

EYÜPSULTAN

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

FATİH

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

GAZİOSMANPAŞA

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

GÜNGÖREN

En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

KAĞITHANE

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

KÜÇÜKÇEKMECE

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

SARIYER

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

SİLİVRİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

SULTANGAZİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor

ŞİŞLİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

SON DAKİKA