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İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 10:52
İstanbul’un ilçeleri nereli? Bazı ilçelerde aynı memleketten binlerce kişi yaşıyor
Türkiye'nin dört bir yanından göç alan İstanbul, farklı şehirlerden gelen milyonlarca kişinin bir arada yaşadığı bir metropol. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'dan Marmara'ya kadar pek çok bölgenin izlerini taşıyan kentte, ilçelerin nüfus yapıları da birbirinden ayrılıyor.