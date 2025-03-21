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İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş
Giriş Tarihi: 21.03.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
18:13
İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hazırlanan soruşturma kapsamında iddiaya göre çıkar amaçlı kurulan örgütün yapısı ve işleyişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Suçtan gelir elde etme, bu geliri aklama, geliri amaçları doğrultusunda harcama ve yöneticilere servet kazandırmak amacı güttüğü öne sürüldü. İşte elde edilen bilgiler...