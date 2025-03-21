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Haberler Yaşam İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş
Giriş Tarihi: 21.03.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:13

İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hazırlanan soruşturma kapsamında iddiaya göre çıkar amaçlı kurulan örgütün yapısı ve işleyişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Suçtan gelir elde etme, bu geliri aklama, geliri amaçları doğrultusunda harcama ve yöneticilere servet kazandırmak amacı güttüğü öne sürüldü. İşte elde edilen bilgiler...

Yunus Emre KAVAK
İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürerken, iddiaya göre milyonlarca liralık vurgunu nasıl yaptıklarıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Suçtan elde edilen gelirin, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatını şekillendirmek, partinin belediye ve milletvekili adaylarını belirlemek ve parti yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı iddia ediliyor.

İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş

Öte yandan yürütülen soruşturmada, bahsi geçen organize suç örgütünün suçtan gelir elde ettiği, suç gelirini akladığı ve bu gelir ile örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere örgüt yöneticilerinin kişisel servet edindiği değerlendirildi. İddiaya göre, suç örgütü elde ettiği suç gelirleri ile CHP örgütünü şekillendirmek, partinin belediye ve milletvekili adaylarını belirlemek, kongreler marifetiyle parti yönetimini ele geçirmek ve kamuoyunu manipüle etmek amacıyla hareket etti.

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İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş

İLK HALKADA KİMLER VAR?

Ayrıca, yürütülen soruşturmada iddia edilen organize suç örgütünün lideri olarak bahsedilen Ekrem İmamoğlu'nun, birinci halkada 5 kişiyi doğrudan sevk ve idare ettiği, örgütün kasası olarak ise ilk halkayla bağlantılı olarak 4 kişiyi koordine ettiği tespit edildi. Bu kişilerin; Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olduğu öne sürüldü.

İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş

ÖRGÜTÜN KASASI

İddiaya göre, örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren; Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte hareket ettiği, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın ise Murat Ongun üzerinden hareket ettiği, her dört ismin de İmamoğlu'yla doğrudan irtibat halinde oldukları tespit edildi. Bu dört ismin, örgüte yüklü miktarda maddi menfaat sağladıkları, hayatın olağan akışına aykırı şekilde hesaplarında yüklü nakit bulundurdukları, yüklü miktarlarda para transferleri yaptıkları, bankalardan nakit paralar çekerek bilinen-bilinmeyen cihetlere para aktardıkları tespit edildi.

İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş

HAYALİ İHALE İLE PARA TRANSFERİ

Yapılan teknik ve fiziksel takip, MASAK raporları ve çok sayıda tanık beyanları doğrultusunda, bu şahısların çıkar amaçlı bir suç örgütü teşkil ettikleri, adrese teslim usulsüz ihaleler organize ettikleri, ihalelerden komisyonlar alarak çıkar amaçlı örgüte para aktardıkları, kağıt üstünde hiç gerçekleşmeyen ihalelerle örgüte para aktardıkları, İBB'den ihale almış firmaların hak edişlerinin ödenmesi karşılığında rüşvet aldıkları, imara aykırı yapılara iskân verilerek legalleştirme karşılığında örgüt adına rüşvet aldıkları, imar planlaması dahilindeki arazilerin kendileri veya müzahir iş adamlarına satın aldırarak suç örgütüne maddi menfaat temin ettikleri değerlendiriliyor.