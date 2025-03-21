İşte çıkar amaçlı örgütün röntgeni! Ekrem İmamoğlu doğrudan sevk ve idare etmiş

ÖRGÜTÜN KASASI

İddiaya göre, örgütün gizli kasaları olarak faaliyet gösteren; Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte hareket ettiği, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın ise Murat Ongun üzerinden hareket ettiği, her dört ismin de İmamoğlu'yla doğrudan irtibat halinde oldukları tespit edildi. Bu dört ismin, örgüte yüklü miktarda maddi menfaat sağladıkları, hayatın olağan akışına aykırı şekilde hesaplarında yüklü nakit bulundurdukları, yüklü miktarlarda para transferleri yaptıkları, bankalardan nakit paralar çekerek bilinen-bilinmeyen cihetlere para aktardıkları tespit edildi.