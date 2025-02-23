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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 güncel listesi! Türkiye'nin sıralaması 2025 listesine damga vurdu
Giriş Tarihi: 23.02.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
20:07
İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 güncel listesi! Türkiye'nin sıralaması 2025 listesine damga vurdu
Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower, bu sene de dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını kamuoyu ile paylaştı. Listeye birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Peki Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesinde kaçıncı sırada? İşte detaylar...