İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 güncel listesi! Türkiye’nin sıralaması 2025 listesine damga vurdu

Savunma sanayiinde attığı adımlarla adından söz ettiren Türkiye, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesine damga vurdu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar...