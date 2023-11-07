Haberler Yaşam İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu

Giriş Tarihi: 07.11.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 15:19

İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu

Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bir ülkenin askeri gücünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Aklımıza ilk olarak ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler gelse de denizin altında da çetin bir savaş yaşanıyor. Daha önce dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri ve donanmalarını sıralayan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi olan ülkelerin listesini de paylaştı. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte en çok denizaltına sahip ülkeler 2023 listesi ve haberin detayları...