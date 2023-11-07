Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 07.11.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 15:19

İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu

Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bir ülkenin askeri gücünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Aklımıza ilk olarak ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler gelse de denizin altında da çetin bir savaş yaşanıyor. Daha önce dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri ve donanmalarını sıralayan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi olan ülkelerin listesini de paylaştı. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte en çok denizaltına sahip ülkeler 2023 listesi ve haberin detayları...

İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, denizaltının hakimi olan ülkelerin listesini paylaştı. Liste belirlenirken ülkelerin denizaltı sayıları dikkate alındı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin 2023 listesi...

İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu

19. Brezilya 6

İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu

18. Avustralya 6

İşte en çok denizaltına sahip ülkelerin listesi 2023! Global Firepower açıkladı: Türkiye yine listeye damga vurdu

17. İtalya 6

SON DAKİKA