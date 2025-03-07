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İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz'un firardaki ortağından çıktı
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
06:19
İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz'un firardaki ortağından çıktı
FETÖ'nün döner sermayesine dönüşen Maydonoz Döner soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı o belgelerde örgütün yasadışı yollardan yurtdışına kaçıracağı örgüt üyelerine özel form hazırladığı, bu formun detaylı doldurularak internet üzerinden sunuculara yüklemesini istediği görüldü.