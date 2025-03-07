İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz’un firardaki ortağından çıktı

Levent Doğan'ın örgüt tarafından kendisine yönlendirilen yurt dışında olduğu değerlendirilen Ali ve M. Salih kod isimli örgüt yöneticileriyle yazışmalar yaptığı, mesaj içeriklerinde Levent Doğan'ın kod adının Oğuz olduğu, elinde kaçış için 10 bin euro hazır bulunduğunu söylediği görüldü.