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Haberler Yaşam İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz'un firardaki ortağından çıktı
Giriş Tarihi: 07.03.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 06:19

İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz'un firardaki ortağından çıktı

FETÖ'nün döner sermayesine dönüşen Maydonoz Döner soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı o belgelerde örgütün yasadışı yollardan yurtdışına kaçıracağı örgüt üyelerine özel form hazırladığı, bu formun detaylı doldurularak internet üzerinden sunuculara yüklemesini istediği görüldü.

Halit TURAN
İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz’un firardaki ortağından çıktı

FETÖ'nün döner sermayesine dönüşen Maydonoz Döner soruşturmasında çarpıcı detaylar çıkmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün güncel ve mali yapılanmasına yönelik 32 ilde gerçekleştirdiği son dönemlerin en önemli operasyonunda şirketin FETÖ'nün döner sermayesine dönüştüğü belgelenmişti.

İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz’un firardaki ortağından çıktı

Soruşturma kapsamında, FETÖ'cülerin Maydonoz Döner şubelerine resmi ve gayri resmi ortaklık yaptığı, şirketin önemli birimlerinde örgüt üyelerinin görev aldığı belirlenmişti. Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerinin koordinasyonunu sağlayan Levent Doğan'ın 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbe girişimine katılan askerler arasında olduğu ortaya çıkmıştı.

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İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz’un firardaki ortağından çıktı

Eski Yüzbaşı Levent Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezası almasına rağmen Antalya'da saklandığı hücre evinde kaldığı, buradan Antalya'daki şubeleri denetleyerek koordine ettiği polisin teknik takibine yakalandığı kaydedildi. Takibe düşmesi üzerine 9 Mayıs 2024'te hücre evinde yakalanan Levent Doğan'ın bilgisayarında Maydonoz Döner ile FETÖ ortaklığını ispat eden belge çıkarken, cep telefonunda ise yurtdışına çıkış hazırlığında örgüt talimatıyla yaptığı işlemlerin tümü bulundu.

İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz’un firardaki ortağından çıktı

SABAH'ın ulaştığı o belgelerde örgütün yasadışı yollardan yurtdışına kaçıracağı örgüt üyelerine özel form hazırladığı, bu formun detaylı doldurularak internet üzerinden sunuculara yüklemesini istediği görüldü.

İşte FETÖ’cülerin yurtdışına kaçış formu! Form Maydonoz’un firardaki ortağından çıktı

Levent Doğan'ın örgüt tarafından kendisine yönlendirilen yurt dışında olduğu değerlendirilen Ali ve M. Salih kod isimli örgüt yöneticileriyle yazışmalar yaptığı, mesaj içeriklerinde Levent Doğan'ın kod adının Oğuz olduğu, elinde kaçış için 10 bin euro hazır bulunduğunu söylediği görüldü.