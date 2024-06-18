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İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
14:06
İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!
Oyuncu Oktay Kaynarca, 3 yıl önce katıldığı programda "Ben Türkiyeliyim" diyerek vatan sevgisini açıkladı. Ancak algı operasyonu yapmak isteyen bir kesimin çirkin saldırılarına maruz kaldı. Milliyetçi duygularla söylediği sözleri nedeniyle tartışmaya çekilmek istenen Oktay Kaynarca geri adım atmadı. Sosyal medyada kendisini linç eden kesime vatan dersi verecek bir açıklama yaptı: Yaşasın tam bağımsız, laik ve demokratik Türk cumhuriyeti diyen herkes Türkiyelidir ve ben Türkiyeli bir Türk olmaktan gurur duyuyorum