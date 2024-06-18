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Haberler Yaşam İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 14:06

İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!

Oyuncu Oktay Kaynarca, 3 yıl önce katıldığı programda "Ben Türkiyeliyim" diyerek vatan sevgisini açıkladı. Ancak algı operasyonu yapmak isteyen bir kesimin çirkin saldırılarına maruz kaldı. Milliyetçi duygularla söylediği sözleri nedeniyle tartışmaya çekilmek istenen Oktay Kaynarca geri adım atmadı. Sosyal medyada kendisini linç eden kesime vatan dersi verecek bir açıklama yaptı: Yaşasın tam bağımsız, laik ve demokratik Türk cumhuriyeti diyen herkes Türkiyelidir ve ben Türkiyeli bir Türk olmaktan gurur duyuyorum

İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!

Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca, her fırsatta vatan sevgisini dile getiren söylemleriyle ön plana çıktı. Atv'nin sevilen yarışma programı Alan'ın sunucusu olan Oktay Kaynarca, bundan tam 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programında "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle gurur duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim" diyerek vatan sevgisini bir kez daha tekrarladı.

İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!

Ancak algı operasyonu yapmak isteyen bir kesimin çirkin sözlerine maruz kaldı. Üç yıl önce söylediği sözleri nedeniyle tartışmaya çekilmek istenen Oktay Kaynarca, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 5 sayfalık bir açıklama yayınlayan Oktay Kaynarca, "Evet Türkiyeliyim, evet Türküm" diyerek kendisine yönelik çirkin saldırılara sert çıktı.

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İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!

Oktay Kaynarca, "Eli sopalı ağzı salyalı, değnekçi yargısız infazcılar Biliyorum okumak sizin işiniz değil, siz size işaret edilene bilginiz olmadan fikriniz varmış gibi saldırmayı seçersiniz. Ama belki olur da merak edersiniz tavsiye ederim okuyun. Milliyetçiliğin sadece kendi bildiği olduğunu savunanlara ithafen; bunu da anlamazsanız yapımcılığını yaptığım Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümünü seyredin derim" notuyla açıklama yayımlayan Kaynarca şu ifadeleri kullandı:

İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!

"TATLI SU MİLLİYETÇİLERİNİN DOLMUŞLARINA BİNMEDEN ÇOK ÖNCE…"

"Ben bölge milliyetçiliği sevmem, ülke milliyetçiliği severim. Şuralıyım buralıyım, oradan adam çıkmaz buradan adam çıkmaz klişelerinden hoşlanmam. Her yerden adam çıkar, dolayısıyla ben Türkiyeliyim cümlemi eğip büküp elinde değnekle saldıracak insan bekleyen değnekçilere cevaben: Sözüm ona değnekçilik yaparak beklediğiniz yerlerin nöbetini sizler iki kitap okumamış tatlı su milliyetçilerinin dolmuşlarına binmeden çok önce tutuyorduk hala da tutuyoruz. Neymiş Türkiyeliyim demişim bu da ayrılıkçılıkmış bölücülükmüş hatta aslını inkar etmekmiş. Bak bak bak! Evet Türkiyeli bir Türküm ve Türk olmaktan her daim gurur duydum ve dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamayacağını düşünürüm. Evet Türkiyeliyim, evet Türküm."

İşte Oktay Kaynarca gerçeği: Türkiyeliyim sözlerine tepki gösterenlere ders gibi cevap!

"BEN TAM BAĞIMSIZ, LAİK TÜRKİYE MİLLİYETÇİSİYİM"

"Bana göre Türkiyeliyim demek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demektir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Evet, Türkiyeliyim. Evet, Türküm. Benim de severek takip ettiğim sayın İlber Ortaylı hocanın Türkiyeli kavramından yola çıkan tatlı su milliyetçileri ne deseydim? Asyalıyım mı deseydim? Avrupalıyım mı deseydim? Evet, bayrağımın dalgalandığı her karış toprak parçası benim için kutsaldır ve o toprakların toplamına Türkiye denir. Evet, ben Türkiyeliyim. Türküm. Tam bağımsız, laik Türkiye milliyetçisiyim ve ülkemin çıkarları benim için her şeyden önce gelir. Evet, Türkiyeliyim. Türküm. Asıl Türkiyeliyim kadar anlaşılması net bir kavramı oraya buraya eğip büküp içi boşaltılmış söylemlerle insanları ötekileştirmek, başkalaştırmak, hatta hain ilan etmek ancak içi boş insanların yaptıklarıdır."

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