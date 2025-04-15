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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:00

İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti

"Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi?" sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hazırlanan listede İstanbul'dan bir ilçe yer alıyor. O ilçe 57 şehrin nüfusunu geride bıraktı. Peki sizce listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte haberin detayları...

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesini açıkladı. Buna göre; listenin ilk sırasında İstanbul'dan bir ilçe yer aldı. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 978 bin kişi ile "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" oldu.

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İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti

ESENYURT'UN ARDINDAN HANGİ İLÇE GELİYOR?

Esenyurt'un ardından en kalabalık ilçe 939 bin 497 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu.

Diğer ilçelerdeki nüfus oranı ise şöyle:

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti

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İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti

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