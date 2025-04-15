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İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
16:00
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2025 güncel liste! İlk sırada o şehir var: 57 kentin nüfusunu geçti
"Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi?" sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hazırlanan listede İstanbul'dan bir ilçe yer alıyor. O ilçe 57 şehrin nüfusunu geride bıraktı. Peki sizce listenin ilk sırasında hangi şehir var? İşte haberin detayları...