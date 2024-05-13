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İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
11:15
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılına ait nüfus verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Listenin ilk sırasında ise megakent İstanbul'dan bir ilçe var. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.