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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:15

İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılına ait nüfus verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Listenin ilk sırasında ise megakent İstanbul'dan bir ilçe var. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nüfus verilerini açıklamasının ardından Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu.

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti

Listenin ilk sırasında ise İstanbul'un o ilçesi bulunuyor. 2023 yılında da "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" unvanını korumayı başardı.

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İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti

Listenin ikinci sırasında ise Gaziantep'in Şahinbey ilçesi yer alıyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti

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İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri! İlk sırada hangisi var? Nüfusu 57 ili geçti

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