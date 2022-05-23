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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 maddelik Forbes raporunda ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:20

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehri! 94 maddelik Forbes raporunda ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmak ve yaşamak için en iyi şehirleri listesi hazırlandı. 81 il ve 922 ilçesiyle Türkiye nüfusu 2022 TÜİK verilerine göre 84 milyon 680 bin kişi olarak açıklandı. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği noktada bulunan ülkemiz dünya tarafından da kabul edildiği üzere küresel ve bölgesel bir güç. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin en yaşanabilir illeri Forbes raporuyla belirlendi. 94 başlıkta hazırlanan Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi kentleri listesinde önemli detaylar var. İşte ayrıntılar...

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri! 94 maddelik Forbes raporunda ortaya çıktı

TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR KENTLERİ

Türkiye'nin 81 ili yaşamak ve çalışmak noktasında değerlendirildi. 'Yaşamak için en iyi şehirler' sıralamasına hangi iller kaçıncı sıradan girdi? Liste düşükten yükseğe doğru sıralandı.

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri! 94 maddelik Forbes raporunda ortaya çıktı

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

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İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri! 94 maddelik Forbes raporunda ortaya çıktı

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri! 94 maddelik Forbes raporunda ortaya çıktı

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehri! 94 maddelik Forbes raporunda ortaya çıktı

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

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