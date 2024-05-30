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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:14

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi

"Türkiye'nin en zeki şehirleri" üzerine yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Bu kapsamda, katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek "Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi" listesi oluşturuldu. Listenin ilk sırasındaki şehir ise dikkat çekti. İşte illere göre IQ seviyeleri ve haberin detayları...

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi

1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde 81 ilin zeka ortalaması ortaya çıkarıldı. İlk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki ili hangisi? Zeka sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada bulunuyor? İşte en zeki şehirler sıralaması...

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

81- Bingöl

94.19

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İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi

80- Siirt

94.52

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi

79- Hakkari

95.16

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi

78- Artvin

95.36

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