İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi

1 milyonun üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen bir zeka testinde 81 ilin zeka ortalaması ortaya çıkarıldı. İlk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki ili hangisi? Zeka sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir kaçıncı sırada bulunuyor? İşte en zeki şehirler sıralaması...