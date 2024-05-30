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İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:14
İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il IQ listesi
"Türkiye'nin en zeki şehirleri" üzerine yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Bu kapsamda, katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek "Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi" listesi oluşturuldu. Listenin ilk sırasındaki şehir ise dikkat çekti. İşte illere göre IQ seviyeleri ve haberin detayları...