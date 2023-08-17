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Haberler Yaşam İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme
Giriş Tarihi: 17.08.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 07:31

İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme

Şarkıcı Onur Şener'in darp sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada hakkında beraat kararı verilen ve hükümle birlikte tahliye edilen Semih Soyalp için Şener'in kızı Ceyla Şener'in Avukatı İnanç Görür karara itiraz etti. Aradan geçen iki ayın ardından kararı öğrenmek için mahkemeye giden Görür, itirazın değerlendirilmeye alınmadığını öğrenirken, karşılığında 'Unutmuşuz yapacak bir şey yok' cevabını aldı. İnanç Görür, söz konusu ihmalin ciddi bir hak kaybına neden olduğunu söyledi.

Dilhan Dumanoğlu
İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 Ekim 2022'de bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı.

İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme

Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler, İlker Karakaş Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz emniyetteki işlemlerinin savcılığa sevk edildi. Karakaş, Soyalp ve Gündüz tutuklandı.

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İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlker Karakaş Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz hakkında 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek takdiri indirimle cezayı 25 yıla düşürdü. Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme

'UNUTTUK YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Hükümle birlikte Semih Soyalp'e tahliye kararı verilmesinin ardından Onur Şener'in kızı Ceyla Şener'in Avukatı İnanç Görür, Soyalp'in beraat ve tahliye kararına itiraz etti.

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