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İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme
Giriş Tarihi: 17.08.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
07:31
İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme
Şarkıcı Onur Şener'in darp sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada hakkında beraat kararı verilen ve hükümle birlikte tahliye edilen Semih Soyalp için Şener'in kızı Ceyla Şener'in Avukatı İnanç Görür karara itiraz etti. Aradan geçen iki ayın ardından kararı öğrenmek için mahkemeye giden Görür, itirazın değerlendirilmeye alınmadığını öğrenirken, karşılığında 'Unutmuşuz yapacak bir şey yok' cevabını aldı. İnanç Görür, söz konusu ihmalin ciddi bir hak kaybına neden olduğunu söyledi.