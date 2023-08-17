İstek parça çalmadığı için öldürülmüştü! Onur Şener davasında ilginç olay: Unutkan mahkeme

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek takdiri indirimle cezayı 25 yıla düşürdü. Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.