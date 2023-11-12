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Haberler Yaşam İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 10:06

İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!

İzmir'de 64 yaşındaki Hatice Suner, İsveç cinsi 'Bıdık' isimli horozunu omzuna alarak İzmir sokaklarını karış karış geziyor. Her yere birlikte gittiklerini belirten Suner, "Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor. Başka hayvanlarım da var ama bu böyle özel çıktı" diyor…

İHA
İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner'i omuzunda horoz ile yolda yürürken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimisi Suner'i durdurarak horozunu seviyor, kimisi ise fotoğraf çektiriyor.

İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!

'Bıdık' ismini koyduğu horozunu çok sevdiğini belirten Suner, "Her gittiğim yere götürüyorum. Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor" dedi.

İzmir sokaklarını omuzunda "Horoz Bıdık" ile geziyor | Video

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İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!

Başka hayvanlarının da olduğunu aktaran Suner, "Ama bu böyle özel çıktı. Ben de bunu çok seviyorum, o da beni seviyor. Beraber yatıyoruz.

İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!

Adı 'Bıdık'. Ağzımla besliyorum onu. Tuvaletini de söylüyor, bir ses çıkarıyor tuvaleti geldiğinde. Geçtiğimiz yıl mart ayında yumurtadan çıktı.

İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!

Sadece çıplak ayak gördüğünde hafif ısırıyor. 2 tane eş aldım ama beğenmedi" diye konuştu.

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