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İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
10:06
İsveçli Bıdık’ı görenler gözlerine inanamıyor! Sokaklarda beraber geziyorlar!
İzmir'de 64 yaşındaki Hatice Suner, İsveç cinsi 'Bıdık' isimli horozunu omzuna alarak İzmir sokaklarını karış karış geziyor. Her yere birlikte gittiklerini belirten Suner, "Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor. Başka hayvanlarım da var ama bu böyle özel çıktı" diyor…