İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç

"ÇOK YAKIŞIKLISIN" DEYİP...

Üç arkadaş alışveriş yaparken, iddialara göre iki çocuk şüpheliden biri, omuz atarak, 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' cevabını verdi. Omuz atan şüpheli bir süre sonra geri dönüp, Mattia Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldırdı. 15 yaşındaki B.B. adlı saldırgan Mattia Ahmet Minguzzi'yi akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.