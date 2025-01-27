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İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
16:31
İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç
Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile sanatçı Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Kadıköy'deki pazarda bıçaklı saldırıya uğradı. 15 yaşındaki talihsiz çocuk akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Mattia Ahmet'in ailesi ise yaşananları SABAH'a anlattı...