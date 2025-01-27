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Haberler Yaşam İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:31

İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile sanatçı Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Kadıköy'deki pazarda bıçaklı saldırıya uğradı. 15 yaşındaki talihsiz çocuk akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Mattia Ahmet'in ailesi ise yaşananları SABAH'a anlattı...

ERDOĞAN YAPIK
İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç

Tüyleri diken diken eden olay İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Galata'da yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, geçtiğimiz cuma günü kaykay malzemesi ve kıyafetleri almak için iki arkadaşıyla birlikte Kadıköy Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarına gitti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç

"ÇOK YAKIŞIKLISIN" DEYİP...
Üç arkadaş alışveriş yaparken, iddialara göre iki çocuk şüpheliden biri, omuz atarak, 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' cevabını verdi. Omuz atan şüpheli bir süre sonra geri dönüp, Mattia Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldırdı. 15 yaşındaki B.B. adlı saldırgan Mattia Ahmet Minguzzi'yi akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

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İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç

Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan talihsiz çocuğa yerdeyken tekmeler attı. O anlar, pazardaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada

İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR
Olayın ardından iki saldırgan bölgeden kaçarak uzaklaştı. Vahşete tanık olan bir kadın doktor ise kanlar içindeki çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kadın doktorun ilkyardımı sayesinde hayatta kalmayı başaran Mattia, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ameliyat sırasında Mattia'ya 9 ünite kan verildiği öğrenildi. İç organları zarar gören Mattia'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların yoğun çaba harcadığı belirtildi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ilk kez konuştu: Oğlu Mattia böyle bıçaklanmış! Her satırı korkunç

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI
İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Saldırının ardından sıkı bir çalışma başlatan polis iki saldırganı da yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, yaralıyı yerde tekmeleyen U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki saldırgan tutuklandı.

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