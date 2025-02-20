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İtalyan şefin oğlu Ahmet öldürülmüştü! Anneden acı paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:39
İtalyan şefin oğlu Ahmet öldürülmüştü! Anneden acı paylaşım: Melek oğlum yolladı bundan eminim...
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet, bit pazarında bıçaklanmış tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Ahmet'in acılı annesi Yasemin Minguzzi'nin paylaşımı ise yürekleri dağladı. Oğlunun kayıp olan kedisinin bulunduğu duyuran Minguzzi, şu ifadeleri kullandı…