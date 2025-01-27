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Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:10

İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ OCAK 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2025 yılına girilmesiyle birlikte, İŞKUR'un İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılan ödemeler merakla takip edilmeye başlandı. Hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak yatırılan İUP maaşları, yeni yıl zammıyla güncellendi. Vatandaşlar ise "Ocak ayı İUP ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte zamlı İUP maaşları ve ödeme tarihleri hakkındaki ayrıntılar...

İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ OCAK 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamındaki ödemeler, hak sahiplerinin dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından belirlenen ödeme takvimine göre, İUP ödemeleri düzenli olarak hesaplara aktarılıyor. 2025 yılında ödemelerdeki zamlı tutarların devereye girmesiyle daha önce Toplum Yararına Programlar (TYP) olarak bilinen İUP, Ocak ayı ödemeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Ocak ayında İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ OCAK 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?

ZAMLI İUP MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
İUP maaşları, her ay çalışılan gün sayısına göre hesaplanmaktadır. 2025 yılı itibarıyla, 1 Ocak'tan itibaren bu maaşlar günlük çalışma süresine göre belirlenmekte olup, 1.083 TL olarak güncellenmiştir. Ocak ayı itibarıyla, zamlı maaşlar hesaplara yatırılmaya başlanmıştır.

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İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ OCAK 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?

İUP MAAŞLARI EN ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz netleşmiş değil. Ancak, İUP maaşlarının yakın zamanda hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi bir açıklama yapıldığında, konuya dair gelişmeler haberlerde yer verilecektir.

İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ OCAK 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?

İUP NEDİR?

İşgücü Uyum Programı (İUP), 18 yaşını doldurmuş, İŞ-Kur kaydı bulunan, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı bir işte çalışmamış olan bireylerin başvurabildiği bir istihdam destek programıdır. Bu program, katılımcıların mesleki deneyim kazanmalarına ve iş piyasasına uyum sağlamalarına olanak tanır.

İUP MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ OCAK 2025: İŞKUR İUP maaşları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?

İUP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, şartları aranı

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