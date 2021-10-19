Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İz sürerek günlerce arıyorlar! Kilosu 1500 lira...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 08:48

İz sürerek günlerce arıyorlar! Kilosu 1500 lira...

Antalya'nın Akseki ilçesinde arıcılıkla uğraşan vatandaşlar, firari arıları bulmak için günlerce sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını takip ederek doğal kovanları buluyorlar.

İHA
İz sürerek günlerce arıyorlar! Kilosu 1500 lira...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İz sürerek günlerce arıyorlar! Kilosu 1500 lira...

Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde yaz aylarında Akseki'nin yaylalarında hayvanlarını otlatan ve aynı zamanda arıcılıkla uğraşan Ramazan Topaça ve Akseki ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Kara, kovanlarından kaçarak su kenarlarına gelen arıların peşine düşüp, doğada kendiliğinden yaptıkları kovanları buluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İz sürerek günlerce arıyorlar! Kilosu 1500 lira...

Ağustos ayında arıların izini sürerek yerlerini belirleyen arıcılar, ekim ayında firari arıları bazen Toros Dağları'nda 2000 bin metre yükseklikteki dağlarda kayaların içinde, bazen de çürümeye başlamış ağaçların kovuğunun içlerinde buluyorlar.

İz sürerek günlerce arıyorlar! Kilosu 1500 lira...

Kovanlarda ortalama 3 ila 10 kilogram bal bulan Ramazan Topaça, tamamen doğal ortamda üretilmiş balı kendi kovanlarında ürettiklerinin neredeyse 10 katı fiyatına satıyor.

İz sürerek günlerce arıyorlar! Kilosu 1500 lira...

Topaça, temmuz ve ağustos aylarında çeşitli nedenlerle kovanlarından kaçan arıların pisliklerinden ve sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını günlerce takip ederek doğal kovanlarını bulduklarını söyledi.

SON DAKİKA