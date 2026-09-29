İZBETON soruşturmasında yeni gelişme: Tunç Soyer ve CHP’li isimlere hapis talebi! Bin 8 sayfalık iddianame hazır!



KOOPERATİF ZARARA SOKULDU

İddianameye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında 15 Haziran 2021'de 51 milyon 175 bin 731 lira bedelli sözleşme yapıldı ve 8 Temmuz'da yer teslimi gerçekleştirildi. İZBETON, yer tesliminden sonraki 255 gün boyunca hiçbir imalat yapmadı. Ardından 25 Şubat 2022'de kooperatifle 151 milyon 175 bin 731 lira bedelli yeni bir sözleşme imzalandı. Kooperatif ise alt yüklenici Casamar A.Ş. ile 329 milyon 203 bin 501 liralık sözleşme imzalayarak şirkete 47 milyon 265 bin 265 lira avans verdi. Aynı işin 9 ay sonra 178 milyon 27 bin 769 lira farkla taşeron şirkete devredilmesinin iyi niyetle açıklanamayacağı ve kooperatifi zarara uğrattığı belirtildi.