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İZBETON soruşturmasında yeni gelişme: Tunç Soyer ve CHP'li isimlere hapis talebi! Bin 8 sayfalık iddianame hazır!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 17:56
İZBETON soruşturmasında yeni gelişme: Tunç Soyer ve CHP'li isimlere hapis talebi! Bin 8 sayfalık iddianame hazır!
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin Gaziemir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 'zimmet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hapis cezası istendi. İşte detaylar...