Giriş Tarihi: 27.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
16:19
İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ VE EKİNLİKLER 2024 | 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu sene yurdumuzun dört bir yanında etkinlikler ile kutlanacak. Bu kapsamda Zafer Bayramı coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlar İzmir'in ücretsiz konser ve etkinlikleri takvimini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?