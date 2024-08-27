İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ VE EKİNLİKLER 2024 | 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

30 Ağustos 102. yıl dönümünde büyük bir heyecanla karşılanıyor. Ülkenin dört bir yanında erkenden kutlamalara başlanırken, etkinlik kapsamında düzenlenecek olan konser ve etkinlikler için araştırmalar başladı. İzmir halkı düzenlenecek etkinliklere dair belediyenin paylaşımlarını yakından takip ediyor. Peki, 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?