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Giriş Tarihi: 27.08.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:19

İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ VE EKİNLİKLER 2024 | 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu sene yurdumuzun dört bir yanında etkinlikler ile kutlanacak. Bu kapsamda Zafer Bayramı coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlar İzmir'in ücretsiz konser ve etkinlikleri takvimini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?

İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ VE EKİNLİKLER 2024 | 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

30 Ağustos 102. yıl dönümünde büyük bir heyecanla karşılanıyor. Ülkenin dört bir yanında erkenden kutlamalara başlanırken, etkinlik kapsamında düzenlenecek olan konser ve etkinlikler için araştırmalar başladı. İzmir halkı düzenlenecek etkinliklere dair belediyenin paylaşımlarını yakından takip ediyor. Peki, 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?

İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ VE EKİNLİKLER 2024 | 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

İZMİR 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE EKİNLİKLERİ 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kent genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında 30 Ağustos'ta Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00'de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla İzmir halkıyla buluşuyor.

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İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ VE EKİNLİKLER 2024 | 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 29 Ağustos Perşembe günü;

-Kortej Yürüyüşü

-Bornova Bayraklı Sınırı (Özkanlar Migros Karşısı)
-Saat: 20:00

İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ VE EKİNLİKLER 2024 | 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

İLYAS YALÇINTAŞ KONSERİ

-Bornova Cumhuriyet Meydanı
- Saat: 21:00

İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLERİ VE EKİNLİKLER 2024 | 30 Ağustos ücretsiz İzmir konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?
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