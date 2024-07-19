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Haberler Yaşam İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 09:17

İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…

Hava sıcaklıklarının artmasıyla yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye başladı. İzmir'in Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangıyla mücadelede 20'inci saat geride kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz ile alevlere müdahale edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ceyhan TORLAK
İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…

İzmir'in Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale 20 'inci saat geride kaldı. Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu.

İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…

Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye devam ediyor. Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

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İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…

ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMASI TEHDİDİ ENGELLENDİ

Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…

BAKAN YUMAKLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerindeki yangınlara karşı ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahalelerimiz sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) teşkilatımız ve tüm kurumlarımızın desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı ve yangına müdahale görüntülerini paylaştı.

İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…

"18 TEMMUZ'DA ÜLKE GENELİNDE 48 YANGINA OGM TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın soyal medya hesabından açıkladığı bilgilere göre, 18 Temmuz günü ülke genelinde 34'ü orman, 14'ü kırsal alan olmak üzere toplam 48 yangın ile mücadele edildiğini bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin bu yangınların söndürülmesi için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

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