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İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…
Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
09:17
İzmir Buca ve Gaziemir’deki orman yangınında ikinci gün! Bakan Yumaklı açıkladı: Sıcak hava ve rüzgar…
Hava sıcaklıklarının artmasıyla yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye başladı. İzmir'in Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangıyla mücadelede 20'inci saat geride kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz ile alevlere müdahale edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.