İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan son depremler bilgisine göre, 27 Kasım 2026 Cuma günü sabah saat 05.44.09 TSİ'de merkez üssü Ege Denizi (İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafede) olan 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntı, Seferihisar başta olmak üzere İzmir'in kıyı şeridindeki çevre ilçelerde de hissedildi.