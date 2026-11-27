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İzmir deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.11.2026 06:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 06:02
İzmir deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ege kıyılarında hissedilen sarsıntı kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sarsıntıyla uyanan vatandaşlar, depremin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek için "İzmir deprem" araştırmaları ile resmi kurumların açıklamalarına odaklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler tablosundaki veriler ve tüm ayrıntılar...