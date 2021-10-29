İzmir depremi sırasındaki polis telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremden hemen sonra kayda giren polis telsiz konuşmaları, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dönemin Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel: "Merkez, Kızılay Kan Bankasının 2 arka sokağında bir bina daha komple çöktü. İçerisinde vatandaşlar var. Dışarıda kalan vatandaşlarla açmaya çalışıyoruz." Dönemin Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal "Merkez, bu 240/2 sokağa ivedi itfaiye gelmesi lazım. İçeride vatandaş ve çocuklar var. Apartman yıkılmak üzere"