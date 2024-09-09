Giriş Tarihi: 09.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
16:36
İzmir depreminin mucize isimlerinden Ayda ilkokula başladı
İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan mucize çocuk Ayda, ilkokula başlamanın mutluluğunu yaşıyor.
İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda, hayatını babası Uğur Gezgin ve ağabeyi 13 yaşındaki Atakan Gezgin ile devam ettiriyor.