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Giriş Tarihi: 09.09.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:36

İzmir depreminin mucize isimlerinden Ayda ilkokula başladı

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan mucize çocuk Ayda, ilkokula başlamanın mutluluğunu yaşıyor.
İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda, hayatını babası Uğur Gezgin ve ağabeyi 13 yaşındaki Atakan Gezgin ile devam ettiriyor.

AA
İzmir depreminin mucize isimlerinden Ayda ilkokula başladı

Bornova'daki özel bir okulda eğitim ve öğretim hayatına başlayan Ayda'yı ilk gününde babası Uğur Gezgin ve abisi Atakan Gezgin yalnız bırakmadı.

İzmir depreminin mucize isimlerinden Ayda ilkokula başladı

Baba Uğur Gezgin, kızının ilkokula başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi.
Ayda'nın psikolog desteği almaya devam ettiğini hatırlatan baba Gezgin, "Her şey yolunda. Annesini özlüyor.

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İzmir depreminin mucize isimlerinden Ayda ilkokula başladı

Fotoğraflar ve videolarla annesini anıyoruz. Kızıma annesinin vefat ettiğini ilk başlarda söyledik. Zaman zaman beraber eşimin mezarına gidiyoruz. Kızım annesini unutmuyor." dedi.

İzmir depreminin mucize isimlerinden Ayda ilkokula başladı

Gezgin, geçen hafta 3 gün okulda oryantasyon süreci olduğunu, Ayda'nın yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştığını anlattı.
Baba Gezgin, İzmir depreminin ardından ailesinin yanında olan herkese teşekkür etti.

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