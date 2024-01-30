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İzmir Dikili'de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş
Giriş Tarihi: 30.01.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
18:36
İzmir Dikili'de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden Metin Karaduman'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 4'e yükselirken, kaybolan balıkçı Gökhan Çakır'ın arkadaşlarına söylediği son sözü ortaya çıktı. İşte detaylar...