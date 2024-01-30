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Haberler Yaşam İzmir Dikili'de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş
Giriş Tarihi: 30.01.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 18:36

İzmir Dikili'de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden Metin Karaduman'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 4'e yükselirken, kaybolan balıkçı Gökhan Çakır'ın arkadaşlarına söylediği son sözü ortaya çıktı. İşte detaylar...

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İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden Medine Karaduman'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 4'e çıkarken, ekiplerin kayıp Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş

"SONAR CİHAZIYLA TEKNEYİ ARADIK"

Öte yandan çevredeki balıkçı tekneleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Balıkçılardan Haluk Cirit, "Balıkçıyız. Sonar cihazıyla tekneyi aradık.

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İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş

"SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ GEREKENİ YAPACAK"

Tekne denizin dibinde gözükmüyordu ama Altınova açıklarında bulduğumuzu tahmin ediyoruz. Durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdik. Sahil güvenlik ekipleri gerekeni yapacak. Dalgıçlar dalacak. Teknenin tahmin ettiğimiz uzaklığı sahile yaklaşık 3 mil" dedi.

İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş

"YÜK AĞIRLIĞI NEDENİYLE TEKNE ALABORA OLUYOR"

Dikili Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Cevdet Bekar ise "Arkadaşlarımız akşam denize açılıyor. Hava koşulları ve yük ağırlığı nedeniyle tekne alabora oluyor.

İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş

Gidip, arkadaşlarımıza müdahale ettik. Sahil güvenlik ekipleri olmasaydı hiç kimse kurtulamazdı" diye konuştu.

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