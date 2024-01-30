İzmir Dikili’de balıkçı teknesinde can pazarı! Ölü sayısı yükseldi: Son sözleri bu olmuş

"YÜK AĞIRLIĞI NEDENİYLE TEKNE ALABORA OLUYOR"

Dikili Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Cevdet Bekar ise "Arkadaşlarımız akşam denize açılıyor. Hava koşulları ve yük ağırlığı nedeniyle tekne alabora oluyor.