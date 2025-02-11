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Haberler Yaşam İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:53

İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı

Ege Denizi'nde 10 Şubat itibariyle 3'ten büyük deprem sayısının 1000'e yaklaştı. Kaydedilen en büyük deprem 5.2 olarak kayıtlara geçerken, AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak.

Ceyhan TORLAK
İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı

Ege Denizi Santorini Adası ve civarında 28 Ocak 2025'ten itibaren başlayan sismik hareketler hala devam ediyor. Depremler Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterirken, derinliklerinin 5 kilometre ile 25 kilometre arasında değişiyor.

İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı

AFAD verilerine göre bugüne kadar 3'ten büyük deprem sayısının 1000'e yaklaştı. Kaydedilen en büyük depremin 5.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı

DEPREM KURULU İZMİR'DE TOPLANIYOR

Sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturuldu.

İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı

AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak. Toplantının 12 Şubat Çarşamba ya da 13 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor. Kurul toplantı öncesi yapılan çalışmaları yerinde görecek. Takip ve bilgilendirme toplantısı yapılacak.

İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı

AFAD İZMİR'E 70 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP GÖNDERDİ

AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. İzmir, Aydın ve Muğla'da kurulan mobil siren sisteminden sadece tsunami uyarısı yapılmayacağı, deprem, sel vb. acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

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