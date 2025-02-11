Haberler
Yaşam
İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
06:53
İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı
Ege Denizi'nde 10 Şubat itibariyle 3'ten büyük deprem sayısının 1000'e yaklaştı. Kaydedilen en büyük deprem 5.2 olarak kayıtlara geçerken, AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak.