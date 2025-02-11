İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik takviye ekibi bölgeye gönderdi: Ege Denizi’nde deprem sayısı 1000’e yaklaştı

AFAD tarafından oluşturulan deprem kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde İzmir'de durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak. Toplantının 12 Şubat Çarşamba ya da 13 Şubat Perşembe günü yapılması bekleniyor. Kurul toplantı öncesi yapılan çalışmaları yerinde görecek. Takip ve bilgilendirme toplantısı yapılacak.



