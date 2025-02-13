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İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
09:16
Cumhuriyet Halk Partisi'nin çöp, çamur, çukur siyasetine şimdi de İzmir Körfezi eklendi. Son dönemde toplu balık ölümleri ve yoğun kirlilik sebebiyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi'nde skandallar devam etti. Ne suç duyuruları ne de bir yılda kesilen 26,3 milyon liralık ceza, CHP'li yönetimin umursamaz tavrını değiştirdi.