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Haberler Yaşam İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:16

İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çöp, çamur, çukur siyasetine şimdi de İzmir Körfezi eklendi. Son dönemde toplu balık ölümleri ve yoğun kirlilik sebebiyle gündemden düşmeyen İzmir Körfezi'nde skandallar devam etti. Ne suç duyuruları ne de bir yılda kesilen 26,3 milyon liralık ceza, CHP'li yönetimin umursamaz tavrını değiştirdi.

MURATHAN YILDIRIM
İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!

İzmir'de sık sık haberlere konu olan 'kötü koku' ve 'çöp dağı' sorunlarına İzmir Körfezi de eklendi.

İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2024 yılı başından bugüne kadar yapılan denetimlerde ise bir numaralı sorumlu olan İzmir BB'ye ceza üstüne ceza yağdı.

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İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!

26,3 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

2024 yılı başından bugüne kadar büyükşehir belediyesine bağlı tesislerde 200'ü aşkın denetim yapıldı. İncelemelerde sık sık farklı bir kusur tespit edilirken, son 13 ayda İzmir BB'ye kesilen cezanın tutarı 26,3 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte tüm sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!

VATANDAŞI BEZDİRDİLER

Yüzlerce denetim, on milyonlarca lira ceza ve peş peşe yapılan suç duyurularına rağmen belediyenin İzmir Körfezi'ne yönelik skandal faaliyetleri bu hafta da devam etti. İhbar üzerine gerçekleştirilen son denetim sonucunda İzmir BB'nin Hamandalı Katı Tesisi'nden sızan atık suyun taşkına neden olduğu ortaya çıktı.

İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!

Çiğli ilçesinde rögar taşması ve kötü kokuya sebep olan olay, vatandaşı bir kez daha canından bezdirdi. Bölgede belediyenin, yağmur suyu kanalıyla kirli atık suyu körfeze deşarj ettiği anlaşıldı.

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