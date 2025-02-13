İzmir Körfezi alarm veriyor: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin umursamazlığı vatandaşı isyan ettirdi!

VATANDAŞI BEZDİRDİLER

Yüzlerce denetim, on milyonlarca lira ceza ve peş peşe yapılan suç duyurularına rağmen belediyenin İzmir Körfezi'ne yönelik skandal faaliyetleri bu hafta da devam etti. İhbar üzerine gerçekleştirilen son denetim sonucunda İzmir BB'nin Hamandalı Katı Tesisi'nden sızan atık suyun taşkına neden olduğu ortaya çıktı.