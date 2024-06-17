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Haberler Yaşam İzmir ve Balıkesir'deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Giriş Tarihi: 17.06.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 18:59

İzmir ve Balıkesir'deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir ve Balıkesir’deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

İzmir'in 3 ilçesinde ve Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için ekipler seferber oldu. İlk yangın, saat 14.10 sıralarında Aliağa'ya bağlı Yayakent Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

İzmir ve Balıkesir’deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir ve Balıkesir’deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

BUCA'DA ORMAN YANGINI

Aliağa'daki yangına müdahale sürerken İkinci yangın haberi Buca'dan geldi. Buca ilçesi çevre yolundaki ormanda da saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir ve Balıkesir’deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 dozer ve orman işçileri sevk edildi.

Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

İzmir ve Balıkesir’deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

ÇİĞLİ'DE ORMAN YANGINI

Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi

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