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İzmir ve Balıkesir'deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Giriş Tarihi: 17.06.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
18:59
İzmir ve Balıkesir'deki 4 ayrı noktada orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.