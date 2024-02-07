İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!

Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederek "Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu" ifadelerini kullandı. Ocakçı, önceki gün yaptığı paylaşımda ise geri dönüp mağdurlara parasını ödeyeceğini açıkladı. Ocakçı, "Gördüğünüz gibi buradayım, canlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum.