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İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:22
İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!
İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, yüzlerce kişiyi yüksek kar vaadiyle kandırdı. Topladığı 2 milyar 500 milyon TL ile kayıplara karıştı. Bir haftadır ulaşılamayan ve paraları yeğeninin çaldığını söyleyen Sedat Ocakçı, mağdurlara sosyal medyadan "Çok sevdiğiniz paraları göndereceğim" mesajı yolladı. İzmir polisi ise düğmeye bastı. Sedat Ocakçı ve 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Türkiye'nin konuştuğu vurgunda yeni bir gelişme yaşandı. Sedat Ocakçı ile eşi, Adana'da yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı!