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Haberler Yaşam İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:22

İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, yüzlerce kişiyi yüksek kar vaadiyle kandırdı. Topladığı 2 milyar 500 milyon TL ile kayıplara karıştı. Bir haftadır ulaşılamayan ve paraları yeğeninin çaldığını söyleyen Sedat Ocakçı, mağdurlara sosyal medyadan "Çok sevdiğiniz paraları göndereceğim" mesajı yolladı. İzmir polisi ise düğmeye bastı. Sedat Ocakçı ve 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Türkiye'nin konuştuğu vurgunda yeni bir gelişme yaşandı. Sedat Ocakçı ile eşi, Adana'da yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı!

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!

Türkiye, iş ve futbol dünyasını sarsan Seçil Erzan vurgununu konuşurken yeni bir dolandırıcılık daha yaşandı. İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı yüzlerce kişiyi yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisi olduğunu iddia ettiği sistemle kandırdı. Öğrenciden emekliye, ev hanımından iş insanına kadar birçok vatandaştan 2 milyar 500 milyon lirayı toplayıp kayıplara karıştı.

İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!

BİR HAFTADIR ULAŞILAMIYORDU…

Bir haftadır Ocakçı'ya ulaşamayan vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı. Yapılan incelemede, Sedat Ocakçı'nın Çiğli'de kullandığı holding binasının kirasını iki aydır ödemediği, ayrıca elektrik ve su borcunun da olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından borcunu ödeyeceğini açıklayan Sedat Ocakçı, siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın tüm parayı alıp kaçtığını anlattı.

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İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!

Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederek "Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu" ifadelerini kullandı. Ocakçı, önceki gün yaptığı paylaşımda ise geri dönüp mağdurlara parasını ödeyeceğini açıkladı. Ocakçı, "Gördüğünüz gibi buradayım, canlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum.

İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!

Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Hiçbir yere gitmedim. İzmir'e de geleceğim, merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum" paylaşımı yaptı.

İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı ile eşi yakalandı!

EKİPLER DÜĞMEYE BASTI

Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayında, yeni bir gelişme yaşandı. 2.5 milyar TL ile kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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