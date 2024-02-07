İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!

30 MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilginç detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri ortaya çıktı. Ayrıca şu an için 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu açıklandı.