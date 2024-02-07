Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:46

İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!

İzmir'de Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yüksek kar vaadiyle 2 bin 500 kişiyi kandırdı. Topladığı 2 milyar 500 milyon TL ile kayıplara karıştı. Mağdurların şikayeti üzerine hakkında gözaltı kararı çıkartılan Sedat Ocakçı "Yeğenim parayı soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçırdı" paylaşımı yaptı. Yapılan operasyonlarda eşiyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Sedat Ocakçı'yla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Ocakçı'nın 2019'da TSK'dan FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildiği ortaya çıktı! Dolandırıcının sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki gösterişli hayat da dikkatlerden kaçmadı

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, yüksek kar vaadiyle 2 bin 500'den fazla kişiyi kandırdı. Topladığı 2 milyar 500 milyon TL ile kayıplara karıştı.

İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!

"YEĞENİM DUBAİ'YE KAÇIRDI!"

Mağdurların polise yaptığı başvuru sonrası ortaya çıkan Sedat Ocakçı, yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han'ın parayı soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçırdığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!

30 MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilginç detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri ortaya çıktı. Ayrıca şu an için 30 mağdurun şikayetçi olarak polise başvurduğu açıklandı.

İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!

HOLDİNG BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde de arama başlatıldı. Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının sökülmüş olması dikkatlerden kaçmadı.

İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ!

2.5 milyar liralık coin vurgunu yapıldığı iddia edilen olayla ilgili polis hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı ise yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Adana'da saklandıkları evde gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

SON DAKİKA