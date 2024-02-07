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İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
16:46
İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı! Sedat Ocakçı yakalandı: Dikkat çeken FETÖ detayı!
İzmir'de Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yüksek kar vaadiyle 2 bin 500 kişiyi kandırdı. Topladığı 2 milyar 500 milyon TL ile kayıplara karıştı. Mağdurların şikayeti üzerine hakkında gözaltı kararı çıkartılan Sedat Ocakçı "Yeğenim parayı soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçırdı" paylaşımı yaptı. Yapılan operasyonlarda eşiyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Sedat Ocakçı'yla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Ocakçı'nın 2019'da TSK'dan FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildiği ortaya çıktı! Dolandırıcının sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki gösterişli hayat da dikkatlerden kaçmadı