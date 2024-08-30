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Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:26

İzmir'de 3 çocuğunu öldüren cani baba da öldü! Katliam kurbanı çocukların yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de 2.5 ay önce boşanma davası açıp evi terk eden eşi Naciye Şimşek'i barışmaya ikna edemeyince bunalıma girip 3 kızını öldürüp, birini de ağır yaralayan cani baba Vesim Şimşek'in (45) hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. SABAH, Vesim Şimşek ile öldürdüğü kızı Nira Şimşek'in Megasus ismini verdikleri köpekleriyle bahçede oyun oynarken çekilmiş yeni görüntülerine ulaştı. Ayrıca başka bir görüntüde ise Hiranur ve Nira 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin bahçesinden İzmir manzarasına karşı İstiklal Marşı'nı okuyarak kutluyor. Hiranur ve Nira diğer görüntülerde ise babaları Vesim Şimşek'e bahçedeki ağaç dalları ve odun parçalarını toplayıp yardım ederken görülüyor.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 3 çocuğunu öldüren cani baba da öldü! Katliam kurbanı çocukların yeni görüntüleri ortaya çıktı

27 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde Bornova ilçesi Altındağ semti 4541/1 Sokak'ta 45 yaşındaki fabrika işçisi Vesim Şimşek, 2.5 ay önce boşanma davası açarak evi terk eden eşi Naciye Şimşek'in barışma teklifini reddetmesi nedeniyle bunalıma girdi.

İzmir’de 3 çocuğunu öldüren cani baba da öldü! Katliam kurbanı çocukların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Vesim Şimşek eşini arayıp 'büyük bir olay duyacaksın' dedikten sonra kızları 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek'i yanına alarak kendine ait araziye geldi.

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İzmir’de 3 çocuğunu öldüren cani baba da öldü! Katliam kurbanı çocukların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Burada cinnet getiren Vesim Şimşek, yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

İzmir’de 3 çocuğunu öldüren cani baba da öldü! Katliam kurbanı çocukların yeni görüntüleri ortaya çıktı

3 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, Hiranur ise ağır yaralandı.

İzmir’de 3 çocuğunu öldüren cani baba da öldü! Katliam kurbanı çocukların yeni görüntüleri ortaya çıktı

3 çocuk Manisa Salihli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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