Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:26
İzmir'de 3 çocuğunu öldüren cani baba da öldü! Katliam kurbanı çocukların yeni görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de 2.5 ay önce boşanma davası açıp evi terk eden eşi Naciye Şimşek'i barışmaya ikna edemeyince bunalıma girip 3 kızını öldürüp, birini de ağır yaralayan cani baba Vesim Şimşek'in (45) hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. SABAH, Vesim Şimşek ile öldürdüğü kızı Nira Şimşek'in Megasus ismini verdikleri köpekleriyle bahçede oyun oynarken çekilmiş yeni görüntülerine ulaştı. Ayrıca başka bir görüntüde ise Hiranur ve Nira 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin bahçesinden İzmir manzarasına karşı İstiklal Marşı'nı okuyarak kutluyor. Hiranur ve Nira diğer görüntülerde ise babaları Vesim Şimşek'e bahçedeki ağaç dalları ve odun parçalarını toplayıp yardım ederken görülüyor.