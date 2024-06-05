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İzmir'de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
07:00
İzmir'de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası
İzmir'de son yıllarda eşine az rastlanır bir vahşet yaşanmıştı. Saparmurat Hallyev İzmir'de kıskanlık yüzünden 4 kişiyi vahşice öldürüp parçalara ayırarak derin dondurucuda saklamıştı. SABAH İzmir'de yaşanan bu kan donduran vahşetin iddianamesine ulaştı. Her detay mide bulandırıcı...