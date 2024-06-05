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Haberler Yaşam İzmir'de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 07:00

İzmir'de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası

İzmir'de son yıllarda eşine az rastlanır bir vahşet yaşanmıştı. Saparmurat Hallyev İzmir'de kıskanlık yüzünden 4 kişiyi vahşice öldürüp parçalara ayırarak derin dondurucuda saklamıştı. SABAH İzmir'de yaşanan bu kan donduran vahşetin iddianamesine ulaştı. Her detay mide bulandırıcı...

Ceyhan TORLAK
İzmir’de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası

İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ile Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan Saparmurat Hallyev (60) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İzmir’de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası

SABAH, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, son yılların en korkunç cinayetlerinin iddianamesine ulaştı.

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İzmir’de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası

Hallyev hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İzmir’de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası

CASUS PROGRAM YÜKLEDİM

İddianameye göre sevgilisi Gulkamar'ı, "Beni aldatırsan seni ve çocuklarını öldürürüm.

İzmir’de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası

Ailenden kimseyi sağ bırakmam" şeklinde tehdit eden Hallyev, cep telefonuna da kadının haberi olmadan görüşme kayıtlarını tutan casus program yüklediğini itiraf etti.

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