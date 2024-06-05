İzmir’de 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırmıştı! SABAH, o iddianameye ulaştı! 2 cinayet arası kahvaltı molası

İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ile Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan Saparmurat Hallyev (60) hakkındaki soruşturma tamamlandı.



