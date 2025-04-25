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İzmir'de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
15:15
İzmir'de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!
İzmir'in Selçuk ilçesinde, 5 kardeşin elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybettiği faciayla ilgili anne Sinem Melisa Akcan (28) hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Türkiye'yi yasa boğan olay ihmaller zincirini gündeme taşıdı.