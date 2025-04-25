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Haberler Yaşam İzmir'de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.04.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:15

İzmir'de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 5 kardeşin elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybettiği faciayla ilgili anne Sinem Melisa Akcan (28) hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Türkiye'yi yasa boğan olay ihmaller zincirini gündeme taşıdı.

DHA
İzmir’de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!

11 Kasım 2024'te, Selçuk'un Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkiinde, tek katlı bir evde yangın çıktı. Eşi Hakan Akcan cezaevinde olan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, saat 19.00 sıralarında çocuklarını evde bırakarak hurda satmak için sanayi sitesine gitti.

İzmir’de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!

Evde yalnız kalan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri (4) ve Fadime Nefes Akcan (5), elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle başlayan yangında mahsur kaldı.

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İzmir’de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!

Komşuların ihbarıyla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak 5 kardeşten 3'ü dumandan zehirlenerek olay yerinde, 2'si ise hastanede hayatını kaybetti. İlk incelemede, kapının kilitli olduğu ve içeriden kolunun bulunmadığı tespit edildi.

İzmir’de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!

İDDİANAME VE SUÇLAMA

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Melisa Akcan'ın çocuklarını uyuttuktan sonra elektrikli ısıtıcıyı açık bırakarak evden ayrıldığı belirtildi. Çocukların yaşları nedeniyle ısıtıcının devrilme riskini bilemeyeceği, ancak annenin bu tehlikeyi öngörmesi gerektiği vurgulandı.

İzmir’de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

Akcan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, annenin ailevi mağduriyeti nedeniyle cezada indirim uygulanması istendi.