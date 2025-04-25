İzmir’de 5 kardeş yangında feci şekilde can vermişti! Anne için istenen ceza belli oldu!

Komşuların ihbarıyla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak 5 kardeşten 3'ü dumandan zehirlenerek olay yerinde, 2'si ise hastanede hayatını kaybetti. İlk incelemede, kapının kilitli olduğu ve içeriden kolunun bulunmadığı tespit edildi.