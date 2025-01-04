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İzmir'de acı olay: Tiktok'taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 04.01.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
19:14
İzmir'de acı olay: Tiktok'taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.