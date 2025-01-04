İzmir’de acı olay: Tiktok’taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.