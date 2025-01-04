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Haberler Yaşam İzmir'de acı olay: Tiktok'taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 04.01.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:14

İzmir'de acı olay: Tiktok'taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

İHA
İzmir’de acı olay: Tiktok’taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

İzmir’de acı olay: Tiktok’taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

ÜZERİNDEKİ ALEVLERİ SÖNDÜREMEDİ

Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi.

Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

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İzmir’de acı olay: Tiktok’taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir’de acı olay: Tiktok’taki kolonya videosu akımı ölüm getirdi! 10 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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