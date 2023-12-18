Haberler Yaşam İzmir'de anne ve babasına siyanür içirmişti! Cezaevinden telefon açıp böyle söylemiş!

Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:48

İzmir'de anne ve babasına siyanür içirmişti! Cezaevinden telefon açıp böyle söylemiş!

İzmir'de anne ve babası Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi ağabeyi Mahmut Can Kalkan (23) tarafından öldürülen Emircan Kalkan, SABAH'a konuştu. Olaydan sonra küçük kardeşi ile birlikte İzmir'i terk ederek memleketi Yozgat'a yerleşen Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Emircan Kalkan (18), "Cezaevinden beni telefonla arayıp ağlıyor. Pişmanlık ifadeleri kullanıyor. 'Keşke yapmasaydım' diyor. Sebebini sorduğumda söylemiyor. İnsanın ölmesi için soluğunun kesilmesine gerek yok. Biz şu an yaşayan ölüleriz. Benim abim artık yok" dedi. Genç adam, abisinin şizofren olmadığını, bu durumun raporlarla kanıtlandığını da söyledi. İşte Emircan Kalkan'ın yürekleri yakan sözleri...