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İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
07:12
İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti
İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurup sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Meydana gelen korkunç olayda anne ve baba hayatını kaybederken, katil oğul ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.