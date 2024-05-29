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Haberler Yaşam İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 07:12

İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurup sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Meydana gelen korkunç olayda anne ve baba hayatını kaybederken, katil oğul ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
İzmir’de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti

Olay akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

İzmir’de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.

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İzmir’de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti

Tartışmanın büyümesinin ardından Kamil Yılmaz, annesi ve babasına ateş etti. Anne ve baba kanlar içerisinde yere yığılırken Kamil Yılmaz, aynı tabanca ile kendi kafasına ateş etti.

İzmir’de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti

13 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİ İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan ve evde bulunan ailenin küçük kız çocuğu A.D.Y. (13), odaya girdiğinde annesi, babası ve ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü.

İzmir’de evlat dehşeti! Anne ve babasını katledip intihara kalkıştı: 13 yaşındaki kardeşi ihbar etti

Hayatının şokunu yaşayan çocuk durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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