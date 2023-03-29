İZMİR’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli duyurdu! 29 Mart Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen deprem son dakika haberi olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli son depremler listesinde depremin enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgilere erişiliyor. Yapılan açıklamada depremin 9.23 kilometre derinlikte ve saat 23.51'de gerçekleştiği bildirildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin artçıları sürerken yurtta meydana gelen sarsıntılar sebebiyle deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. Peki İzmir'de Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte son dakika depremler 29 Mart 2023