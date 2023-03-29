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Haberler Yaşam İZMİR'DE DEPREM! AFAD ve Kandilli duyurdu! 29 Mart Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 15:58

İZMİR'DE DEPREM! AFAD ve Kandilli duyurdu! 29 Mart Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen deprem son dakika haberi olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli son depremler listesinde depremin enlemi, boylamı, derinliği gibi bilgilere erişiliyor. Yapılan açıklamada depremin 9.23 kilometre derinlikte ve saat 23.51'de gerçekleştiği bildirildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin artçıları sürerken yurtta meydana gelen sarsıntılar sebebiyle deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. Peki İzmir'de Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte son dakika depremler 29 Mart 2023

İZMİR’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli duyurdu! 29 Mart Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

İzmir'in Buca ilçesinde deprem oldu. Sarsıntılar sonrasında detayları öğrenmek isteyenler İzmir'de deprem mi oldu? sorusuna cevap arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; İzmir'de 28 Mart Salı saat 23.51'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler

İZMİR’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli duyurdu! 29 Mart Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; İzmir'de 28 Mart Salı saat 23.51'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Buca merkezli yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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İZMİR’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli duyurdu! 29 Mart Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

ARTÇI DEPREM HAREKETLERİ DEVAM EDECEK!

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından Gaziantep'te de 6 ve üzerinde iki büyük deprem meydana gelmişti. Yüzyılın felaketinin üzerinden yaklaşık iki ay geçerken artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı.

Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

İZMİR’DE DEPREM! AFAD ve Kandilli duyurdu! 29 Mart Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

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SON DAKİKA