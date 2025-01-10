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İzmir'de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
08:05
İzmir'de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!
İzmir'de TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yakınca yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in ölümü henüz hafızalardan silinmezken, acı olaydan bir aile dramı çıktı. 2 çocuk annesi Bilgen Yetiştiren'in son bir yıl içinde önce annesini sonra 19 yıllık eşi Fırat Yetiştiren'i, son olarak da oğlu Mert Yetiştiren'i kaybettiği ortaya çıktı. Tiktok kolonya akımını yaparken ölen Mert'ten geriye ailesiyle çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Bilgen Yetiştiren'in eşi ve oğluyla çekildiği son fotoğraflar görenleri ağlattı. Telefonla ulaştığımız acılı anne Bilgen Yetiştiren, konuşmak istemedi.