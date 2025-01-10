Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir'de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 08:05

İzmir'de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!

İzmir'de TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yakınca yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in ölümü henüz hafızalardan silinmezken, acı olaydan bir aile dramı çıktı. 2 çocuk annesi Bilgen Yetiştiren'in son bir yıl içinde önce annesini sonra 19 yıllık eşi Fırat Yetiştiren'i, son olarak da oğlu Mert Yetiştiren'i kaybettiği ortaya çıktı. Tiktok kolonya akımını yaparken ölen Mert'ten geriye ailesiyle çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Bilgen Yetiştiren'in eşi ve oğluyla çekildiği son fotoğraflar görenleri ağlattı. Telefonla ulaştığımız acılı anne Bilgen Yetiştiren, konuşmak istemedi.

Ceyhan TORLAK
İzmir’de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!

Olay, geçen 17 Aralık'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, iddiaya göre, evde tek başına olduğu sırada Tiktok kolonya akımını denemek istedi. Üzerine kolonya döktükten sonra çakmakla kendini ateşe veren Mert, alevleri söndüremedi.

İzmir’de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!

Mert, daha sonra telefonla annesi arayıp durumu bildirdi. Çalıştığı yerden eve gelen anne, vücudunda yanıklar olan Mert'i, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mert, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!

ACI OLAYDAN DRAM ÇIKTI

11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in ölümü henüz hafızalardan silinmezken, acı olaydan bir aile dramı çıktı. 2 çocuk annesi Bilgen Yetiştiren'in son bir yıl içinde önce annesini sonra eşi Fırat Yetiştiren'i, son olarak da oğlu Mert Yetiştiren'i kaybettiği ortaya çıktı.

İzmir’de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!

Tiktok kolonya akımını yaparken ölen Mert'ten geriye ailesiyle çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Telefonla ulaştığımız acılı anne Bilgen Yetiştiren, konuşmak istemedi.

İzmir’de minik Mert kolonya akımını denerken ölmüştü: Acı olayın arkasından dram çıktı!

2 SENE ÖNCE SÜNNET DÜĞÜNÜ OLMUŞTU

Mert Yetiştiren'in 2 yıl önce sünnet düğünü yapıldığı, babası, ablası ve annesi ile birlikte fotoğraflar çekildiği görüldü. O dönemde bir lojistik firmasında çalışan Fırat Yetiştiren'in düğünde çekildikleri fotoğrafları 'ailem' diye sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

SON DAKİKA