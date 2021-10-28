İzmir’de modellik yapan genç kadın saatlerce kabusu yaşadı! Önce kaçırdı sonra ormana götürdü

İzmirli genç kadın kabusu yaşadı! Önce kaçırdı, ormana götürdü, intiar etmesi için baskı yaptı. Başına gelenlerin nedeni ise eski sevgilisinden ayrılmak istemesiydi. Toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ile DJ'lik de yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından geçen 8 Ekim'de kaçırılarak Manisa'da ormanlık alana götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek polise şikayetçi oldu. M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.D., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşte her satırı dehşete düşüren haberin ayrıntıları...