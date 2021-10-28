Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir'de modellik yapan genç kadın saatlerce kabusu yaşadı! Önce kaçırdı sonra ormana götürdü
Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:22

İzmir'de modellik yapan genç kadın saatlerce kabusu yaşadı! Önce kaçırdı sonra ormana götürdü

İzmirli genç kadın kabusu yaşadı! Önce kaçırdı, ormana götürdü, intiar etmesi için baskı yaptı. Başına gelenlerin nedeni ise eski sevgilisinden ayrılmak istemesiydi. Toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ile DJ'lik de yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından geçen 8 Ekim'de kaçırılarak Manisa'da ormanlık alana götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek polise şikayetçi oldu. M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.D., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşte her satırı dehşete düşüren haberin ayrıntıları...

İzmir’de modellik yapan genç kadın saatlerce kabusu yaşadı! Önce kaçırdı sonra ormana götürdü

Toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ve DJ'lik yapan Betül Gündoğar, erkek arkadaşı M.D.'den (24) geçen 8 Ekim günü ayrılmak istedi. İddiaya göre, Gündoğar'ın ayrılma isteğini M.D. kabul etmedi. M.D., Betül Gündoğar'ı Manisa'da oturan ailesinin evine bırakacağını belirterek otomobiline bindirdi, gün boyunca da inmesine izin vermeyerek hava kararınca da ormana götürdü.

İzmir’de modellik yapan genç kadın saatlerce kabusu yaşadı! Önce kaçırdı sonra ormana götürdü

İNTİHAR ETMESİ İÇİN BASKI YAPTI

M.D., burada önce Gündoğar'ı ölümle tehdit etti ardından bölgedeki sarp araziden atlayıp intihar etmesi için baskı yaptı. Gündoğar, araçtan inmeyip M.D.'ye kendisini bırakması için yalvardı. Aracı çalıştırıp ormandan çıkan M.D. Gündoğar'ı bu kez de şehir merkezine getirdi. Aracı park eden M.D., Gündoğar'ın telefonunu aldı. M.D.'nin telefonla ilgilendiği sırada Gündoğar araçtan indi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de modellik yapan genç kadın saatlerce kabusu yaşadı! Önce kaçırdı sonra ormana götürdü

ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN 3 KİŞİ MÜDAHALE ETTİ
M.D., Gündoğar'ı yeniden otomobile bindirmeye çalışırken, durumu fark eden başka araçtaki 3 kişi müdahale etti. M.D., bu kişilerin tepkisi üzerine geri dönüp otomobile binerek uzaklaştı. Gündoğar'a yardımcı olan bu kişiler, telefonla polisi arayıp durumu bildirdi.

İzmir’de modellik yapan genç kadın saatlerce kabusu yaşadı! Önce kaçırdı sonra ormana götürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Betül Gündoğar'ı karakola götürdü. Gündoğar'ın şikayeti üzerine M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İzmir’de modellik yapan genç kadın saatlerce kabusu yaşadı! Önce kaçırdı sonra ormana götürdü

Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SON DAKİKA