İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan Dilek Uzelli, 4 yaşındaki Linda Uzelli ve suç aleti tabancayla intihar eden Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.