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İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
13:43
İzmir'de kanser hastası öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz, uzaklaştırma kararına rağmen sabah saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Uzelli Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Eşi, kızı ve kayınvalidesinin olduğu araca peş peşe ateş etti! Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Yapılan incelemede Yılmaz'ın aracından çıkanlar dehşetin boyutunu gözler önüne serdi!