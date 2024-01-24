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Haberler Yaşam İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:43

İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!

İzmir'de kanser hastası öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz, uzaklaştırma kararına rağmen sabah saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Uzelli Yılmaz'ın evinin önüne gitti. Eşi, kızı ve kayınvalidesinin olduğu araca peş peşe ateş etti! Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Yapılan incelemede Yılmaz'ın aracından çıkanlar dehşetin boyutunu gözler önüne serdi!

Ceyhan TORLAK
İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay sabah saatlerinde İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, öğretim görevlisi 38 yaşındaki Doç. Dr. Yusuf Yılmaz kanser hastasıydı. Bu sabah soluğu boşanma aşamasındaki eşinin kapısının önünde aldı. Öğretim görevlisi Derya Uzelli Yılmaz (38), kız çocuğu Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin bindiği araca kurşun yağdırdı.

İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!

KIZINI VE KAYNANASINI ÖLDÜRDÜ, ARDINDAN…

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

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İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan Dilek Uzelli, 4 yaşındaki Linda Uzelli ve suç aleti tabancayla intihar eden Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!

Durumu ağır olan öğretim görevlisi Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir’de vahşet: Öğretim görevlisi Yusuf Yılmaz eşi, kızı ve kaynanasına kurşun yağdırdı!

4 TABANCA DAHA…

Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın aracında yapılan aramada ise 4 tane tabanca bulunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi

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