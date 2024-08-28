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Giriş Tarihi: 28.08.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:40

İzmir’deki baba katliamında çarpıcı detaylar! Meğer Hiranur yaralı halde kaçmış ve…

İzmir'deki baba katliamında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre; 4 çocuğunun 3'ünü öldüren cani baba, olaydan önce kahvehanede otururken eşini aradı. "Bugün dönüyorsan dön, dönmüyorsan yarın göreceksin" diyerek tehditler yağdırdı. 10 yaşındaki Hiranur'un ise olaydan yaralı olarak kurtulup yardım çağırdığı ortaya çıktı. İşte İzmir'deki katliamın yeni detayları

İzmir’deki baba katliamında çarpıcı detaylar! Meğer Hiranur yaralı halde kaçmış ve…

Korkunç olay dün İzmir'in Bornova'da meydana geldi. Yeni Asır'ın haberine göre; Bir fabrikada çalışan ve kısa süre önce gözünden geçirdiği kaza sonucu engelli olarak işten ayrılan ve aldığı tazminatla ile bir ev satın aldığı öğrenilen 44 yaşındaki Vesim Şimşek'in ikinci Zeynep Naciye Şimşek ile boşanma sürecindeydi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen genç kadın, 2.5 ay önce Manisa Salihli'deki annesinin evine gitti.

İzmir’deki baba katliamında çarpıcı detaylar! Meğer Hiranur yaralı halde kaçmış ve…

"BUGÜN DÖNÜYORSAN DÖN DÖNMÜYORSAN…"
Terk edilen Vesim Şimşek ise bunalıma girdi. Önceki gece kahvehanede otururken eşini arayıp, "Bugün dönüyorsan dön, dönmüyorsan yarın göreceksin" diye tehdit etti.

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İzmir’deki baba katliamında çarpıcı detaylar! Meğer Hiranur yaralı halde kaçmış ve…

"SİZİ ANNENİZE GÖTÜRECEĞİM"
Şimşek, dün sabah saatlerinde kendileriyle birlikte yaşayan çocukları Ceylin (2), Cemre (4), Nira (13) ve Hiranur'u alarak (10) 'Sizi annenize götüreceğim' diyerek sabahın ilk ışıkları ile birlikte evden çıkardı.

İzmir’deki baba katliamında çarpıcı detaylar! Meğer Hiranur yaralı halde kaçmış ve…

Cani adam, 4 çocuğunu vurup intihara kalkıştı. Talihsiz çocuklardan 3'ü olay yerinde hayata gözlerini kapadı. 10 yaşındaki Hiranur ise yaralı olarak aşağı doğru kaçmaya başladı.

İzmir’deki baba katliamında çarpıcı detaylar! Meğer Hiranur yaralı halde kaçmış ve…

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞ
Olaydan yaralı olarak kurtulan Hiranur, durumu o sırada yolda yürüyen gence anlatıp yardım istedi. Babasının elinden yaralı olarak kurtulan Hiranur Şimşek'in korkunç olayı bildirmesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

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