Giriş Tarihi: 28.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
16:40
İzmir’deki baba katliamında çarpıcı detaylar! Meğer Hiranur yaralı halde kaçmış ve…
İzmir'deki baba katliamında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre; 4 çocuğunun 3'ünü öldüren cani baba, olaydan önce kahvehanede otururken eşini aradı. "Bugün dönüyorsan dön, dönmüyorsan yarın göreceksin" diyerek tehditler yağdırdı. 10 yaşındaki Hiranur'un ise olaydan yaralı olarak kurtulup yardım çağırdığı ortaya çıktı. İşte İzmir'deki katliamın yeni detayları