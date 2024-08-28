İzmir’deki baba katliamında çarpıcı detaylar! Meğer Hiranur yaralı halde kaçmış ve…

Korkunç olay dün İzmir'in Bornova'da meydana geldi. Yeni Asır'ın haberine göre; Bir fabrikada çalışan ve kısa süre önce gözünden geçirdiği kaza sonucu engelli olarak işten ayrılan ve aldığı tazminatla ile bir ev satın aldığı öğrenilen 44 yaşındaki Vesim Şimşek'in ikinci Zeynep Naciye Şimşek ile boşanma sürecindeydi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen genç kadın, 2.5 ay önce Manisa Salihli'deki annesinin evine gitti.