İzmir’deki çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Keşif yapmış yakalanmamak için kask takmış

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, her iki kişinin de çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olayın birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilerek, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Evde parmak izi çalışması yapıldı.

İzmir'deki çifte cinayetin sırrı çözüldü! Katil zanlısı cinayet planını nasıl yaptı? | Video