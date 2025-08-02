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İzmir'deki çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Keşif yapmış yakalanmamak için kask takmış
Giriş Tarihi: 02.08.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
13:58
İzmir'deki çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Keşif yapmış yakalanmamak için kask takmış
İzmir'in Narlıdere ilçesinde kötü koku şikayeti sonrası girilen evde, cansız bedenleri bulunan Nilüfer Tuzlulu (63) ile birlikte yaşadığı Yusuf Yıldırım'ın (78) bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Çifte cinayetin şüphelisinin Tuzlulu'nun oğlu Nurettin Emre Türker (41) olduğu belirlendi. Tutuklanan Türker'in cinayetleri gerçekleştirmeden önce keşif yaptığı, güvenlik kameralarına yakalanmamak için kask taktığı ve evi dağıtarak olayı hırsızlık gibi göstermeye çalıştığı tespit edildi.