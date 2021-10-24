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Haberler Yaşam İzmir’deki deprem Türkiye’si sarsmıştı: Genç kadın, mucize kurtuluşu tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 24.10.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 11:14

İzmir’deki deprem Türkiye’si sarsmıştı: Genç kadın, mucize kurtuluşu tek tek anlattı!

Tarihler 30 Ekim 2020'yi gösterdiğinde İzmir, 6.6'lık depremle sallandı. Türkiye'nin ağladı felakette; 37 vatandaşımız hayata gözlerini kapadı. Olcay Maşa, isimli genç kadın ise mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Depremden önce de çağın vebası kanseri yenmeyi başaran Maşa, yaşadıklarını şöyle anlattı

İzmir’deki deprem Türkiye’si sarsmıştı: Genç kadın, mucize kurtuluşu tek tek anlattı!

Türkiye, İzmir'deki depreme ağladı. Acı olay geçen yıl yaşandı. Depremin yıl dönümüne günler kala, Rıza Bey Apartmanı'ndan kaçarak enkaz altında kalmaktan kurtulan Olcay Maşa, o anları anlattı.

İzmir’deki deprem Türkiye’si sarsmıştı: Genç kadın, mucize kurtuluşu tek tek anlattı!

İZMİR DEPREMİNDEN YARA ALMADAN KURTULDU!

Seferihisar'da oturan kız kardeşi Seda Maşa Özüdoğru (35) ile görüntülü konuştuğu sırada depremi yaşayan kimya öğretmeni Olcay Maşa, 37 kişinin yaşamını yitirdiği binadan yara almadan kurtuldu. 1995 yılında, 2 yıl tedavi görüp lenf kanserini yenen Olcay Maşa, böylece ikinci kez ölümden kurtulduğunu söyledi.

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İzmir’deki deprem Türkiye’si sarsmıştı: Genç kadın, mucize kurtuluşu tek tek anlattı!

Depremin ardından uzun süre psikolojik destek aldığını ve bu travmayı zor atlattığını belirten Olcay Maşa, "Depremin birkaç saniye öncesinden Seferihisar'daki kız kardeşimi görüntülü aramıştım. Görüntüdeki kardeşim 'abla, deprem oluyor' dedi. Onun nasıl sallandığını telefonda gördük. O an bizde bir şey yoktu. Saniyeler içinde altımızdan bir dalga hareketi oldu. Odadaki 5 kişi, koşmaya başladık. Binadaki diğer insanlar, depremi anlayamamıştı. Bizim en büyük şansımız; görüntülü konuşmada depremi önceden görmemiz oldu" dedi.

İzmir’deki deprem Türkiye’si sarsmıştı: Genç kadın, mucize kurtuluşu tek tek anlattı!

İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği büyük depremin yaşandığı geçen 30 Ekim'de ablası Neslihan Maşa'nın kontrolü için Rıza Bey Apartmanı'nın birinci katındaki diş polikliniğine gittiklerini söyleyen Olcay Maşa, Bayraklı'da oturmadıklarını ancak diş hekimini tanıdıkları için tercih ettiklerini belirtti.

İzmir’deki deprem Türkiye’si sarsmıştı: Genç kadın, mucize kurtuluşu tek tek anlattı!

Maşa, görüntülü konuşma sayesinde depremi birkaç saniye öncesinden fark edip koşmaya başladıklarını belirterek "Herkes panik halindeydi, sadece koşmaya odaklandık. Diş polikliniğinin en uzak köşesindeydik ve labirent gibi koridorda koşarken duvarlar, sağlı, sollu önümüze eğiliyordu. Kapıdan çıkıp merdivenlere geldiğimizde yerler, moloz doluydu. Bir an yere düştüm. Kalkamayacağımı düşündüm çünkü çok büyük bir sarsıntıydı. Tek başıma kalkmam mümkün değildi. Ablam, beni kaldırdı. Basamakları ikişer, üçer indim. Duvarlar patır patır açılıyordu. Üzerimize molozlar düşüyordu. Arkamdan güçlü bir ses ile toz bulutunun geldiğini hissettim. Bu toz bulutundan kaçmaya çalışıyordum. Tüm gücümüzle kendimizi dışarıya attık. Gözümün ucuyla ablamı takip ediyordum. Bir ara baktığımda ablam yoktu. Durdum, sessizlik oluştu. Sanki ölüm sessizliğiydi. Her yer toz bulutu, hiçbir şey gözükmüyordu. Bu arada ablam, bana seslendi. 'Olcay, Olcay' diye seslendiğini duydum. Son çıkan ben ve oydu sanki. Bina bir anda aşağı indi. Poliklinikteki tüm odalar doluydu, bekleyen hastalar vardı. Sadece bizim odadakiler kurtuldu" ifadelerini kullandı.

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