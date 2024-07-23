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Haberler Yaşam 'İzmir’in Çernobili'ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:37

'İzmir’in Çernobili'ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor

İzmir'in önemli bir çevre sorunu daha tarih oluyor. İzmir'in Gaziemir İlçesinde eski kurşun fabrikasının bulunduğu alanda toprağa gömülü olarak bulunan ve kamuoyunda 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen radyoaktif atıklar, bulundukları yerden kaldırılacak.

ERTAN GÜRCANER
’İzmir’in Çernobili’ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek temizlik çalışmasının finansmanı, arsayı satın alan firma tarafından gerçekleştirilecek.

’İzmir’in Çernobili’ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor

Çalışmalar tamamlandığında Gaziemir Emrez Mahallesindeki vatandaşları tedirgin eden radyoaktif kirlilik kent gündeminden de tamamen çıkmış olacak.

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’İzmir’in Çernobili’ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Emrez Mahallesi'ndeki 16 yıl önce tespit edilen eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin bulundukları yerden kaldırılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir Nükleer Atık Kurumu ile birlikte yürüttüğü titiz çalışma nihayet tamamlandı.

’İzmir’in Çernobili’ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 23 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

SABAH'ın Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre Gaziemir Emrez Mahallesinde yaşayan vatandaşları tedirgin eden radyoaktif maddenin kaldırılması için çalışmalara 23 Temmuz 2024 Salı günü yani bugün itibariyle başlanacak.

’İzmir’in Çernobili’ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Nükleer Atık Kurumu gözetiminde başlatılacak olan temizlik çalışması, konusunda uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek.

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