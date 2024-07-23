’İzmir’in Çernobili’ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 23 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

SABAH'ın Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre Gaziemir Emrez Mahallesinde yaşayan vatandaşları tedirgin eden radyoaktif maddenin kaldırılması için çalışmalara 23 Temmuz 2024 Salı günü yani bugün itibariyle başlanacak.



