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'İzmir’in Çernobili'ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
10:37
'İzmir’in Çernobili'ne neşter! Bakanlık harekete geçti: Radyoaktif maddeler 16 yıldır zehir saçıyor
İzmir'in önemli bir çevre sorunu daha tarih oluyor. İzmir'in Gaziemir İlçesinde eski kurşun fabrikasının bulunduğu alanda toprağa gömülü olarak bulunan ve kamuoyunda 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen radyoaktif atıklar, bulundukları yerden kaldırılacak.