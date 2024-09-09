İzmir’in kurtuluşu mesajları ve sözleri: Resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları

Atatürk'ün dediği gibi artık İzmir hiçbir kirli ayağın basmayacağı kutsal topraktır, çünkü İzmir vatanın düşmandan kurtulduğunun kanıtıdır.

İzmir'in kurtuluşu vatanımıza ve milletimize en güzel haber en coşkulu kutlamadır ve her zaman öyle kalacaktır.

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.