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Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 07:21

İzmir’in kurtuluşu mesajları ve sözleri: Resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları ve sözleri araştırılıyor. Atatürk'ün İzmir'le ilgili sözleri de bu kapsamda araştırılanlar arasında yer alıyor. Anlamlı cümlelerle bu özel günü kutlamak, sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler hazır İzmir'in kurtuluşu mesajları ve sözlerinden faydalanıyor. İşte resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları.

İzmir’in kurtuluşu mesajları ve sözleri: Resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları

9 Eylül 1922 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu olarak akıllara kazınsa da bu özel günün önemi ve mahiyeti bundan daha fazladır. Türk milletinin bağımsızlığının sembolü ve Cumhuriyetin habercisi sayılan bu özel gün, İzmir'in kurtuluşu mesajları ve sözleri ile kutlanıyor. Sizler de sosyal medyadan günün anlam ve önemine ilişkin paylaşım yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlama mesajları

İzmir’in kurtuluşu mesajları ve sözleri: Resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları

İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!

Bir vatan ki bağrındaki her ferdi onun varlığı için canını feda etmek için birbiriyle yarışır. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

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İzmir’in kurtuluşu mesajları ve sözleri: Resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları

Atatürk'ün dediği gibi artık İzmir hiçbir kirli ayağın basmayacağı kutsal topraktır, çünkü İzmir vatanın düşmandan kurtulduğunun kanıtıdır.

İzmir'in kurtuluşu vatanımıza ve milletimize en güzel haber en coşkulu kutlamadır ve her zaman öyle kalacaktır.

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.

İzmir’in kurtuluşu mesajları ve sözleri: Resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları

Tarihin yegâne savunmalarından halkın tüm gücüyle ve kahraman Türk ordusunun çabaları başta Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı ile bu millet İzmir'in kurtuluşuna şahit olmuştur.

İzmir'in işgali bu vatanın tüm fertlerini derinden yaraladıysa İzmir'in kurtuluşu da tüm halkın kutlaması için o kadar kıymetlidir.

Canımdan aziz İzmirim, Anadolum; Koçyiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmirimizin kurtuluşu kutlu olsun!

İzmir’in kurtuluşu mesajları ve sözleri: Resimli, anlamlı ve yepyeni 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…

9 Eylül 1922 tarihini gören atalarımız canla başla savundukları vatanın kurtuluşunu görmüşlerdir. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

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