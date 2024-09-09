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Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 06:39

İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı, neden önemli? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun tarihi ve önemi

İzmir'in kurtuluşu, bölgesel değil toplumsal hadiselerden biri olup Türk milletinin bağımsızlığının simgesi haline gelmiştir. Milli Mücadele'nin sona erdiğinin göstergesi olan bu tarih, aynı zamanda cumhuriyetimizin yolunu açan en önemli gelişmelerden biridir. Peki, İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı ve neden önemli? İşte 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun tarihi ve önemi…

İzmir’in kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı, neden önemli? 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun tarihi ve önemi

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanarak İzmir'in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül tarihi, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki şanlı Türk ordusu, İzmir'i düşman işgalinden kurtararak 9 Eylül'ü milletin bağımsızlığının simgesi haline getirmiştir. Peki, İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı, neden önemli? İşte 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun tarihi, önemi ve hikayesi.

İzmir’in kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı, neden önemli? 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun tarihi ve önemi

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞUNUN TARİHİ VE ÖNEMİ

İzmir'in Kurtuluşu, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarih terimidir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci başlatması dolayısıyla Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır.

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İzmir’in kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı, neden önemli? 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun tarihi ve önemi

İZMİR'İN KURTULUŞU NE ZAMAN OLDU, KAÇINCI YILI?

9 Eylül 1922'de gerçekleşen İzmir'in kurtuluşunun bu yıl 102 yılı kutlanıyor.

İzmir’in kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı, neden önemli? 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun tarihi ve önemi

İZMİR'İN KURTULUŞU NEDEN ÖNEMLİ?

İzmir'in, 15 Mayıs 1919 yılında Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin başlamasında önemli bir aşama olarak kabul edilir. O tarihe kadar Anadolu'da işgallere karşı dağınık olan düşünce ve örgütlenme biçimleri mevcuttu. İzmir'in işgali, Anadolu insanın direniş ve karşı koyuş düşüncesini körüklemiş, İstanbul'da başlayan işgali protesto mitingleri Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar yayılmış, Damat Ferit Hükûmeti'nin düşmesine sebep olmuştu.

Artık İzmir, Anadolu harekâtı için temel sembollerden biri haline getirilmişti ve İzmir'in işgaline karşı protesto mitingleri, her yıl işgalin yıl dönümlerinde, Anadolu'nun çeşitli kent ve kasaba merkezlerinde tekrarlanmakta; konu sürekli gündemde tutulmaktaydı. Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar-Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebelerinde Millî Mücadele'nin kazanılmasında önemli adımlar atılmıştı.

İzmir’in kurtuluşu ne zaman oldu, kaçıncı yılı, neden önemli? 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun tarihi ve önemi

İZMİR'İN KURTULUŞU NASIL OLDU?

Birinci Dünya Savaşı sonunda, İtilâf Devletleri, Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladılar ve bu anlaşmaya dayanarak Anadolu'yu işgale başladılar. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi. Türk milleti işgal hareketleri karşısında vatanını kurtarmak için 1919 yılında yer yer direniş hareketlerini başlattı. Bu hareketler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla kısa sürede merkezi bir nitelik kazandı.

Bu süreçte arka arkaya kazanılan Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar-Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri ile yurdun kurtarılması yolunda önemli adımlar atıldı. 26 Ağustos 1922 sabahı dikkat ve titizlikle hazırlanan taarruz planı uygulamaya konuldu. 26-30 Ağustos 1922'de yapılan Büyük Taarruz, Türk İstiklâl Harbi'nin son safhasıdır. 30 Ağustos "Başkomutan Meydan Muharebesi" nde bir gün içinde Yunan ordusunun en önemli bölümü etkisiz hale getirildi. Böylece kesin sonuç beş gün içinde elde edilmiş ve hazırlanan plan tam bir başarıyla uygulanmış oldu.

31 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi (ÇAKMAK), Batı Cephesi Komutanı İsmet (İNÖNÜ) ordu komutanları Yakup Şevki (SUBAŞI) ve Nurettin Paşa'ları karargahını kurduğu Çalköy'ünde toplayarak, kaçabilen Yunan kuvvetlerinin hızla takip edilmesini ve İzmir ile dolaylarındaki kuvvetleriyle birleşmemesi için üç koldan Ege'ye doğru ilerlenmesini doğru bulduğunu belirtti.

1 Eylül'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak şu tarihi emrini verdi: "Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!". Böylece düşmanın akıbeti de belirlenmiş oldu. Çalköy'de verilen bu tarihi emir üzerine İzmir'de "Akdeniz"i, Mudanya'da "Marmara" yı görmek için 8-9 günlük bir zaman kâfi gelecekti.

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