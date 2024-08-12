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Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:26

Jack Reacher filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde: Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak Christopher McQuarrie imzalı Jack Reacher filmi için geri sayım başladı. Dram, suç, aksiyon kategorilerinde yer alan filmin kadrosunda ünlü oyuncular yer alıyor. Usta bir keskin nişancının hikayesinin anlatıldığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte filmin ayrıntıları…

Jack Reacher filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde: Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Başrolünde Tom Crusie'un yer aldığı aksiyon filmi Jack Reacher sinema sevenlerle bu akşam ekranlarda buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins gibi isimleri buluşturan filmin konusu nedir?

Jack Reacher filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde: Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

JACK REACHER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturup, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu esnada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur,5 masum insanın kanlar içinde yere yığılarak hayatlarını kaybetmesi birkaç dakikada gerçekleşir.

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Jack Reacher filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde: Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Olayın usta bir keskin nişancının elinden olduğu belli olduğundan Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin zanlısı yakalanır. Fakat sorgu sırasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kâğıda sadece "Jack Reacher'ı bulun!" yazar. Tüm deliller apaçık ortadayken Jack Reacher kendini olayların görünmeyen kısımlarını ortaya çıkarmaya çalışırken bulur.

Jack Reacher filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde: Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

JACK REACHER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Tom Cruise

Rosamund Pike

Robert Duvall

Richard Jenkins

David Oyelowo

Werner Herzog

Jai Courtney

Alexia Fast

Jack Reacher filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde: Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
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