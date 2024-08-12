Jack Reacher filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde: Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Olayın usta bir keskin nişancının elinden olduğu belli olduğundan Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin zanlısı yakalanır. Fakat sorgu sırasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kâğıda sadece "Jack Reacher'ı bulun!" yazar. Tüm deliller apaçık ortadayken Jack Reacher kendini olayların görünmeyen kısımlarını ortaya çıkarmaya çalışırken bulur.