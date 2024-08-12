Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:26
Jack Reacher filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündemde: Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak Christopher McQuarrie imzalı Jack Reacher filmi için geri sayım başladı. Dram, suç, aksiyon kategorilerinde yer alan filmin kadrosunda ünlü oyuncular yer alıyor. Usta bir keskin nişancının hikayesinin anlatıldığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Jack Reacher filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte filmin ayrıntıları…