Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 2023 yılı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli astsubay adayı alımı yapacağını duyurdu. Duyuru sonrasında Jandarma Teşkilatı'nda astsubay olarak görev almak isteyenler detayları öğrenmek isteyerek 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur? şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. İşte 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru kılavuzu ve tüm detaylar.