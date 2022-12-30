Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

(3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini "Belgeye Dayalı" olarak yükleyecektir. "Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "Bölüm Adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]