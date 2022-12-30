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Haberler Yaşam Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 22:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 22:24

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 2023 yılı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli astsubay adayı alımı yapacağını duyurdu. Duyuru sonrasında Jandarma Teşkilatı'nda astsubay olarak görev almak isteyenler detayları öğrenmek isteyerek 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur? şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. İşte 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru kılavuzu ve tüm detaylar.

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) eğitim kurumu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitilmek üzere çeşitli sınıflarda muvazzaf/sözleşmeli astsubay adayı alımı yapacak. Kanun Ordusu'nun bir ferdi olmak isteyenler başvurulara ilişkin detayları 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor.

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NE ZAMAN?

2023 muvazzaf/sözleşmeli jandarma astsubay alımı başvuru tarihleri ve kılavuz detayları şöyle;

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

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Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

c. Başvurular; 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. PTS'ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),

(2) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

(3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini "Belgeye Dayalı" olarak yükleyecektir. "Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "Bölüm Adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]

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