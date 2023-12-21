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Jandarma kalbi duran bebeği kurtardı: Kalp masajı ve suni teneffüs yaptı!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 17:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
17:21
Jandarma kalbi duran bebeği kurtardı: Kalp masajı ve suni teneffüs yaptı!
Adıyaman'da konteyner kentte kalbi duran 4 aylık bebeğe jandarma ekipleri müdahale ederek, hayata bağladı. Anne Dilan Tatlı, "Bebeğimin nefes almadığını fark ettim. Elimi attım uyanmadı. Dışarı çıktım bağırdım. Burada jandarma vardı hemen geldi. Jandarma bebeğimi elimden aldı, kalp masajını yaptı, çocuğumu geri döndürdü" diye konuştu. Bebeğin sağlık durumuyla ilgili de açıklama yapıldı. İşte haberin detayları