Jandarma kalbi duran bebeği kurtardı: Kalp masajı ve suni teneffüs yaptı!

Olay anını anlatan anne Dilan Tatlı, "Bebeğimin nefes almadığını fark ettim. Elimi attım uyanmadı. Dışarı çıktım bağırdım. Burada jandarma vardı hemen geldi. Jandarma bebeğimi elimden aldı, kalp masajını yaptı, çocuğumu geri döndürdü. Daha önceden bir rahatsızlığı yoktu, sadece soğuk algınlığı vardı. Bebeğim şimdi hastanede tedavi altında" dedi.



