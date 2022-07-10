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Haberler Yaşam Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula: JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 10.07.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 20:44

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula: JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan lojistik branşlı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı. E-devlet üzerinden yapılan açıklama sonrası sonuçlarını öğrenmek isteyenler yoğun şekilde Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula ekranına erişmek isteyerek JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula: JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Jandarma Teşkilatı kadrolarında lojistik branşıyla görev alacak olan uzman erbaşların seçildiği sınavın sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı. Haberin duyulmasının ardından sınavlara katılanlar Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula sayfasına erişmek isteyerek JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? sorularına cevap aramaya başladı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

E-devlet ile Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ve tüm bilgiler şöyle;

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula: JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

KAYIT KABUL İŞLEMLERİ

a. Sonuçlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından duyurulacaktır. Başarılı olan adayların hangi işlemleri yapması gerektiği ve izleyecekleri yol bu duyuruda ayrıntılı olarak yer alacaktır.

b. Başarılı olan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, internetten yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numaralarının değiştirilmemesi önem arz etmektedir.

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Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula: JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

ç. Uzman erbaş olarak göreve başlamış olup da daha sonra giriş koşullarında belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında, Uzman Erbaş Yönetmeliği 13/ğ maddesine göre fesih işlemi yapılacaktır.

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula: JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

ATAMA İŞLEMLERİ

Adayların atanması için uygun sağlık raporunun Personel Temin Merkezine ulaşması ve güvenlik soruşturmasının "Olumlu" olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bu süreç 4-5 ay gibi bir zaman dilimini kapsarken bazı adaylar için bu süre 8-9 ayı da aşabilmektedir.

Sınavlardan sonra sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu olan adayların isim listesi, eğitim birliklerine atamalarının yapılması maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığına gönderilmektedir. Eğitim birliklerinin kapasitesi ve eğitim süresi de göz önünde bulundurulduğunda tüm adayların aynı anda atanması mümkün olmamaktadır. İşlemlerin (sağlık raporu ve güvenlik soruşturması) bitiş sırasına göre listeler oluşturulmaktadır. Bu durum, aynı dönem sınava giren adaylardan bazılarının farklı zamanlarda eğitim birliklerine sevk edilmesine yol açmaktadır.

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula: JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adaylar mağduriyet yaşamamak için atama işlemi tamamlanıp eğitim birliğine katılıncaya kadar sisteme girdikleri cep telefon numaralarında kesinlikle değişiklik yapmayacak ve bu hususta talepte bulunmayacaktır.

Adayların durumları internet ortamında yayımlanacağından https://vatandas.jandarma. gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından takip edilmesi önem arz etmektedir.

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