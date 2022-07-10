Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan lojistik branşlı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı. E-devlet üzerinden yapılan açıklama sonrası sonuçlarını öğrenmek isteyenler yoğun şekilde Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgula ekranına erişmek isteyerek JGK ile Lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan lojistik branşlı Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.