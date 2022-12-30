Haberler Yaşam Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 16:26

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli subay ve astsubay olmak üzere 2148 askeri personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalarına başladı. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubay alımı başvuru ekranı ve tarihleri.