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Haberler Yaşam Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 16:26

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli subay ve astsubay olmak üzere 2148 askeri personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalarına başladı. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay ve astsubay alımı başvuru ekranı ve tarihleri.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2148 askeri personel alımı yapacak. Başvuruları 30 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında alınacak olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları da belli oldu. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detaylı bilgiler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları personel alımı yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik 468 askeri personel alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik de 1680 askeri personel alımı yapılacak.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

2023 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2023 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2023 YILI JANDARMA GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2023 YILI JANDARMA GÜVENLİK MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

JGK-SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ: SUBAY/ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları, 30 Aralık 2022 Cuma günü başladı ve 15 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden gerçekleştirilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında giriş yapılacak.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecek.

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