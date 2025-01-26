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Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
09:16
Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!
Dünyanın en büyük yaşlı nüfusuna sahip Japonya'da hırsızlık en yaygın suç olarak listenin ilk sırasında yer aldı. İleri yaştaki vatandaşlar ise yalnızlık ve yoksulluk nedeniyle suç işleyerek cezaevine girmeye başladı. Öyle ki ülkede 65 yaş üstü mahkumların sayısı 2003'ten beri dört katına çıktı.