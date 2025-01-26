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Haberler Yaşam Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:16

Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!

Dünyanın en büyük yaşlı nüfusuna sahip Japonya'da hırsızlık en yaygın suç olarak listenin ilk sırasında yer aldı. İleri yaştaki vatandaşlar ise yalnızlık ve yoksulluk nedeniyle suç işleyerek cezaevine girmeye başladı. Öyle ki ülkede 65 yaş üstü mahkumların sayısı 2003'ten beri dört katına çıktı.

Selçuk Eren
Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!

Ellerini arkasında bağlamış, omuzlarına şalını almış, demir parmaklıkların arasında ağır ağır ilerliyor. Sırtı bükülmüş şekilde kaşlarının altından da durup durup çevresine bakıyor... Bir kabadayıyı tarif etmiyoruz. Japonya'daki cezaevlerinde son yıllarda sık görülen bir tablo bu. Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi burası.

Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!

Şöyle düşünün ülkenin nüfusu yaklaşık 125 milyon ve bunun yarısından fazlası 65 yaş ile üzerindeki kişiler. Yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı 95 bini geçti. İleri yaştakiler için en büyük problemlerin başında ise yalnızlık ve yoksulluk geliyor. Japonya'da yaşlı yalnızların sayısının 9 ile 12 milyon arası olduğu düşünülüyor. Ülkedeki sahipsiz ölümlerin oranı inanılmaz yüksel. 2024'ün ilk altı ayında 40 bine yakın kişi evlerinde yalnız başına ölü bulundu. 130 kişi ölümlerinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra bulunabildi. BBC'ye göre evde yalnız yaşarken ölenler arasında en büyük grubu, 7 bin 498 ölümle 85 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu.

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Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!

YETERLİ PARALARI YOK

Japonya'daki yaşlı nüfusa dair bir diğer problem de dediğimiz gibi yeterli ekonomik gelire sahip olmamak oluyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD verilerine bir bakalım. Buna göre, Japonya'da 65 yaş üstündeki kişilerin yüzde 20'si yoksulluk içinde yaşıyor. İşte bakacak kimseleri olmayan, yeterli geliri bulunmayan ve yalnız başına ölümü bekleyen yaşlı Japon kadınlar da farklı bir çare bulmaya başladı.

Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!

Hafta içerisinde ABD merkezli CNN International televizyonunda mini bir belgesel yayınlandı. Japonya'daki artan yaşlı kadın tutuklular hakkındaydı. Gelin haberimizin devamında bunun detaylarına bakalım... CNN ekibinin içeriye giriş izni aldığı cezaevi Tochigi Kadınlar Hapishanesi oldu. İçeriye girişte sadece küçük bir güvenlik kapısı bulunuyor. Bunun nedeni çok basit içeridekilerin neredeyse tamamı yaşlılardan oluşuyor ve aslında birçoğu zaten gönüllü olarak cezaevinde bulunuyor. Yani kimsenin ne kaçmaya niyeti var ne de takati. 81 yaşındaki Akiyo adında bir mahkum örneğin yiyecek çaldığı için hapis cezası almış. Akiyo, "Burada çok iyi insanlar var. Belki hapishanedeki yaşam benim için en iyi olanıdır" diyor.

Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!

HAPİSHANELER YENİ HUZUREVLERİ OLDU

Habere göre Japonya'da 65 yaş üstü mahkumların sayısı 2003'ten beri dört katına çıktı. Dolayısıyla artık hapishaneler bir nevi huzurevine dönmüş durumda. Gardiyanlar mahkumların ilaç saatlerini, yemeklerini, doktor kontrollerini takip ediyor hatta altını değiştirmek zorunda kaldıkları tutuklular bile oluyor.

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