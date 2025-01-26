Japonya’da hapishaneler yeni huzurevleri oldu: Yaşlılar sosyalleşmek için cezaevine giriyor!

Hafta içerisinde ABD merkezli CNN International televizyonunda mini bir belgesel yayınlandı. Japonya'daki artan yaşlı kadın tutuklular hakkındaydı. Gelin haberimizin devamında bunun detaylarına bakalım... CNN ekibinin içeriye giriş izni aldığı cezaevi Tochigi Kadınlar Hapishanesi oldu. İçeriye girişte sadece küçük bir güvenlik kapısı bulunuyor. Bunun nedeni çok basit içeridekilerin neredeyse tamamı yaşlılardan oluşuyor ve aslında birçoğu zaten gönüllü olarak cezaevinde bulunuyor. Yani kimsenin ne kaçmaya niyeti var ne de takati. 81 yaşındaki Akiyo adında bir mahkum örneğin yiyecek çaldığı için hapis cezası almış. Akiyo, "Burada çok iyi insanlar var. Belki hapishanedeki yaşam benim için en iyi olanıdır" diyor.